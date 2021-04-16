Рой "Красная Карточка": самый грязный футболист в истории английского футбола

В английском футболе всегда хватало футболистов, для которых красная карточка была скорее поводом для гордости, чем расстройства. Рой Кин, Винни Джонс, Грэм Сунесс, Робби Сэведж — самые известные "костоломы", но был в английском футболе и персонаж гораздо безумнее — Рой "Красная Карточка" Макдонаф, легенда скромного "Колчестера".

Начнем с того, что именно Рой Макдонаф — рекордсмен английского футбола всех времен по количеству красных карточек. Их в его карьере было 22, причем 13 — в Футбольной Лиге, где рекорд с ним делит легендарный защитник "Лестера" Стив Уолш. Но Макдонаф, в отличие от Уолша и других "тафгаев", не был игроком оборонительной направленности, а выступал в нападении, что делает его "достижение" еще более впечатляющим.



Макдонаф родом из спортивной семьи. Его дядя Фред Харрис был капитаном "Бирмингема" в 30-40-х, а отец Джеймс играл на позиции форварда за любительский "Бат Сити", а также был владельцем магазина одежды. Любовь к красивой и насыщенной жизни передалась Рою от отца, который мог бы добиться большего, если б не всепобеждающая страсть к выпивке и женщинам. Рой не только пошел по стопам отца, но и перещеголял его, став одним из самых эпических героев английского футбола. В 2012 году он выпустил книгу "Рой "Красная Карточка": Секс, выпивка и ранние ванны, жизнь самого безумного футболиста в Британии".



Рой был достаточно одаренным парнем, чтобы его заметили в двух главных клубах Бирмингема — начинал он заниматься футболом в "Астон Вилле", но затем перебрался в академию "Бирмингема", где и дебютировал в профессиональном футболе. Но к таланту голеадора прилагался еще и буйный нрав, который проявился уже в юном возрасте — свою первую красную карточку Рой получил, будучи школьником, когда "всего лишь" решил придушить судью прямо на футбольном поле.



Тогда Роя дисквалифицировали на полгода, а позже только связи дяди помогли ему получить шанс в "Бирмингеме" — он забил три гола в двух тестовых матчах и дважды сыграл за "браммиз" в чемпионате. Но, как и великий Рон Сандерс в "Астон Вилле", тренеры "Бирмингема" не захотели иметь дело с неуправляемым игроком. В дальнейшем Макдонаф даже побывал в "Челси", но не сыграл за "синих" ни разу, а клубом, принявшим его со всеми придурями, стал "Колчестер Юнайтед", в составе которого Макдонаф забил под сотню мячей, а завершил карьеру играющим тренером.



Впрочем, голевые подвиги не были для Макдонафа главной целью — он жил и играл согласно лозунгу "Выиграл или проиграл — напейся!", а после каждой попойки старался уйти домой с новой подругой, коих в его постели за время футбольной карьеры побывало около четырех сотен, если верить самому Рою и его одноклубникам.



Макдонаф следовал правилу "новые выходные — новая девушка", даже когда был женат, а в "Бирмингеме" его окрестили "Немецкой порнозвездой" за характерные "немецкие" усы и бурную сексуальную жизнь. В своей книге Рой сказал о том, что он всячески старался соответствовать этом прозвищу, а за время карьеры дважды был вынужден обращаться к врачам, чтобы вылечить венерические заболевания.



По его собственным подсчетам, за 18 месяцев брака с первой женой Джеки он переспал с 39 девушками, так как страдал от родового проклятья "расстегнутых штанов", унаследованного от отца. Рой: "Я патрулировал ночные клубы, как ребенок — кондитерские, выбирая себе новую "сладость". Затем я безжалостно приближался к "жертве" и рассказывал, куда мы пойдем и сколько раз сделаем это, подбирая различные эпитеты. Самый милый мой подкат начинался с фразы: "Итак, сколько раз ты хочешь трахнуться со мной сегодня вечером, дорогая?"



Сейчас Макдонафу 62 года, но в период своего расцвета он мог выпить до 20 пинт пива за вечер, причем его коронным номером был прием пинты "Гиннесса" в себя за семь секунд, стоя на голове в движущемся поезде или автобусе. Когда Рой просыпался после бурной ночи с похмельем, первым делом он облизывал усы, чтобы оценить "масштаб" вчерашнего веселья.







Макдонаф признает, что его склонность к насилию на футбольном поле не позволила бы ему в современном футболе продвинуться дальше предматчевой разминки, но в его время судьи позволяли игрокам на поле многое из того, что сейчас стало бы поводом для длительной, а то и пожизненной дисквалификации.



Рой утверждает, что его насилие на футбольном поле никогда не было продуманным, кроме одного случая, когда он пытался отомстить бывшему товарищу по команде Тони Пьюлису ударом в стиле кунг-фу по голове. Кроме того, он утверждает, что все его жесткие приемы были лишь ответной реакцией на действия защитников: "Меня ударяли локтями, сбивали с ног, в меня плевали, но это никогда не было проблемой. Мне не нравились только циничные и коварные приемы".



Тренерская карьера Макдонафа была недолгой, но очень интересной и насыщенной. Когда "Колчестер" вылетел в Конференцию и потерял профессиональный статус, Роя назначили играющим менеджером. Уже в первом сезоне в новой роли Макдонаф смог вернуть клуб в Футбольную Лигу, а также выиграть FA Trophy — кубок любительских команд Англии.



При этом в сезоне 1991/92, когда "Колчестер" сумел победить в Конференции, Макдонаф соперничал с "Уикомбом" тогда еще начинающего менеджера Мартина О'Нила, переиграв того благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных. Мартин позже называл ту сумасшедшую гонку, которую устроили "Колчестер" и "Уикомб", самым большим разочарованием в своей карьере.



Два клуба оторвались более чем на 25 очков от других команд и весь сезон шли ноздря в ноздрю, но путевка в Футбольную Лигу от Конференции тогда была всего одна. Гонка сопровождалась ядовитыми комментариями и провокациями Макдонафа в адрес О'Нила, а также его смелыми тактическими экспериментами в очной встрече, которую Рой выиграл во многом благодаря тому, что сам находился на поле в "свободной роли", появляясь то в центре поля, то в защите. Увы, но тот триумф был лишь красивым эпизодом в тренерской карьере Макдонафа — он в итоге покинул "Колчестер" в 1994 году из-за разногласий с руководством и не преуспел в других местах. Но в 2012 году его в числе первых включили в "Зал славы" "Колчестера".



Сейчас Рою 62 года — он второй раз женился, стал намного спокойнее и проживает в Испании, где у него есть небольшой бизнес. Он все так же рад пропустить пару пинт пива с друзьями, вспомнить бурную молодость, а его книга, выпущенная в 2012 году, стала бестселлером не только в среде болельщиков "Колчестера".







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru