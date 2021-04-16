"Арсенал" сокрушил "Славию" и ворвался в полуфинал Лиги Европы

Александр Лакасетт Разгромив на выезде "Славию" со счетом 0:4, "Арсенал" ворвался в полуфинал Лиги Европы, где теперь сыграет с "Вильярреалом" Унаи Эмери.

Относительно победы 0:3 над "Шеффилд Юнайтед" главный тренер "канониров" Микель Артета произвел лишь одно изменение в старте своей команды, выпустив Эмиля Смит-Роу вместо Габриэля Мартинелли. Мартин Эдегор и Пьер-Эмерик Обамеянг в заявку не попали.

"Арсенал" быстро нащупал свою игру и уже на 15-й минуте поразил чужие ворота. Смит-Роу сыграл на добивании после того, как голкипер хозяев перевел в штангу удар Букайо Сака с линии штрафной. Однако система VAR обнаружила офсайд у Эмиля, и гол был отменен.

Гости не стали расстраиваться и уже на 18-й минуте забили по всем правилам. Смит-Роу продемонстрировал отличный контроль мяча в окружении нескольких соперников в штрафной, а затем покатил на Николя Пепе, который поставил корпус защитнику и поразил ближний угол ворот — 0:1.

Практически в следующей атаке Сака нарвался на фол в чужой штрафной, и Александр Лакасетт хладнокровно исполнил пенальти — 0:2.

А в середине тайма отличился и сам Сака, ворвавшись в штрафную по правому краю и пробив низом в притирку с ближней штангой — 0:3.

Такой тройной залп послал "Славию" в нокаут. Дальше "канониры" достаточно уверенно контролировали игру, приглашая соперника идти вперед.

Игра у "Славии" совершенно разладилась — хозяева завершили матч без ударов в створ. Второй тайм запомнился лишь тем, что на 77-й минуте Лакасетт получил мяч в штрафной с левого фланга от Пепе, оторвался от защитника и поразил ворота — 0:4.

"Арсенал" великолепно настроился на этот матч, отлично осознав его важность для всего сезона. "Славия" просто оказалась сбита с ног в первую половину первого тайма и уже не смогла подняться.

"Славия" (Чехия) — "Арсенал" (Англия) — 0:4 (0:3) по сумме двух матчей — 1:5

Голы: Пепе 18, Лакасетт 21 (пен), 77, Сака 24.

"Арсенал": Лено, Чемберс, Холдинг, Мари, Джака, Партей (Соареш 79), Себальос, Пепе (Балоган 88), Смит-Роу (Эльнени 67), Сака (Мартинелли 79), Лакасетт (Нкетиа 79).


Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Славия

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2021 00:00

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  1. lexa-arsenal 16.04.2021 00:34 # lexa-arsenal
    Пенсы так хотят холланда, а в итоге купят и на пару с верником можно будет оставлять один на один с вратарём соперникои, все равно будут перепасовываться друг с другом и ждать кто ударит

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  2. meshuggah 16.04.2021 00:30 # meshuggah
    Челси сити
    Мю Арс
    И только зашкварного подзалупаля нет на этом праздники футбола

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  3. reams 16.04.2021 00:17 # reams
    эхехе

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  4. thegodfather 16.04.2021 00:12 # thegodfather
    Арсенал встал с колен.
    Чтобы снова упасть и сосать еще глубже, вуахахах

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  5. kukuruzzo 16.04.2021 00:06 # kukuruzzo
    Просто вставили стволы в нужную дырку

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  6. van-dijk 16.04.2021 00:01 # van-dijk
    Джеррард специально удалил лучшего игрока Славии, чтобы Английский клуб прошёл дальше. Капитан Англии, диспетчер Англии, сердце Англии - Стивен Джеррард.

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