"Арсенал" сокрушил "Славию" и ворвался в полуфинал Лиги Европы

Разгромив на выезде "Славию" со счетом 0:4, "Арсенал" ворвался в полуфинал Лиги Европы, где теперь сыграет с "Вильярреалом" Унаи Эмери.

Относительно победы 0:3 над "Шеффилд Юнайтед" главный тренер "канониров" Микель Артета произвел лишь одно изменение в старте своей команды, выпустив Эмиля Смит-Роу вместо Габриэля Мартинелли. Мартин Эдегор и Пьер-Эмерик Обамеянг в заявку не попали.



"Арсенал" быстро нащупал свою игру и уже на 15-й минуте поразил чужие ворота. Смит-Роу сыграл на добивании после того, как голкипер хозяев перевел в штангу удар Букайо Сака с линии штрафной. Однако система VAR обнаружила офсайд у Эмиля, и гол был отменен.



Гости не стали расстраиваться и уже на 18-й минуте забили по всем правилам. Смит-Роу продемонстрировал отличный контроль мяча в окружении нескольких соперников в штрафной, а затем покатил на Николя Пепе, который поставил корпус защитнику и поразил ближний угол ворот — 0:1.



Практически в следующей атаке Сака нарвался на фол в чужой штрафной, и Александр Лакасетт хладнокровно исполнил пенальти — 0:2.



А в середине тайма отличился и сам Сака, ворвавшись в штрафную по правому краю и пробив низом в притирку с ближней штангой — 0:3.



Такой тройной залп послал "Славию" в нокаут. Дальше "канониры" достаточно уверенно контролировали игру, приглашая соперника идти вперед.



Игра у "Славии" совершенно разладилась — хозяева завершили матч без ударов в створ. Второй тайм запомнился лишь тем, что на 77-й минуте Лакасетт получил мяч в штрафной с левого фланга от Пепе, оторвался от защитника и поразил ворота — 0:4.



"Арсенал" великолепно настроился на этот матч, отлично осознав его важность для всего сезона. "Славия" просто оказалась сбита с ног в первую половину первого тайма и уже не смогла подняться.



"Славия" (Чехия) — "Арсенал" (Англия) — 0:4 (0:3) по сумме двух матчей — 1:5



Голы: Пепе 18, Лакасетт 21 (пен), 77, Сака 24.



"Арсенал": Лено, Чемберс, Холдинг, Мари, Джака, Партей (Соареш 79), Себальос, Пепе (Балоган 88), Смит-Роу (Эльнени 67), Сака (Мартинелли 79), Лакасетт (Нкетиа 79).