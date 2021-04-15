"Тоттенхэм" проведет встречу с Сарри

"Тоттенхэм" собирается провести встречу с бывшим главным тренером Челси" Маурицио Сарри на следующей неделе.

Нынешний наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо находится под колоссальным давлением в концовке сезона и, как ожидается, едва ли сохранит свою работу, если не сможет финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



На место Моуриньо сватают многих специалистов, включая Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг", Брендана Роджерса из "Лестера" и Скотта Паркера из "Фулхэма".



А итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщает об интересе "шпор" к Сарри, который на следующей неделе должен совершить визит в Лондон, где он тренировал "Челси" в течение единственного сезона 2018/19, финишировав в топ-4 и выиграв Лигу Европы.



Сообщается, что 62-летний итальянец осведомлен об интересе "Тоттенхэма" и рассматривает "шпор" как один из вариантов по возвращению к тренерской работе после ухода из "Ювентуса" год назад.