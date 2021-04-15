"Тоттенхэм" проведет встречу с Сарри

Маурицио Сарри "Тоттенхэм" собирается провести встречу с бывшим главным тренером Челси" Маурицио Сарри на следующей неделе.

Нынешний наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо находится под колоссальным давлением в концовке сезона и, как ожидается, едва ли сохранит свою работу, если не сможет финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

На место Моуриньо сватают многих специалистов, включая Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг", Брендана Роджерса из "Лестера" и Скотта Паркера из "Фулхэма".

А итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщает об интересе "шпор" к Сарри, который на следующей неделе должен совершить визит в Лондон, где он тренировал "Челси" в течение единственного сезона 2018/19, финишировав в топ-4 и выиграв Лигу Европы.

Сообщается, что 62-летний итальянец осведомлен об интересе "Тоттенхэма" и рассматривает "шпор" как один из вариантов по возвращению к тренерской работе после ухода из "Ювентуса" год назад.


Метки Сарри, слухи, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2021 22:00

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  1. mancunia-planet 15.04.2021 22:50 # mancunia-planet
    Паркер лучший варик

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  2. lfcynwa 15.04.2021 22:24 # lfcynwa
    будет ор
    К сожалению, дед провалится в реалиях премьер лиги т.к никто не даст ему более 1,5 сезона

    Уж лучше в Филоентину

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  3. danilych89 15.04.2021 22:20 # danilych89
    забавно, что куры интересуются тренерами, которых пенсы выгнали))

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  4. palach221078 15.04.2021 22:06 # palach221078
    Петухи уходят на перекур.

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  5. true-manc 15.04.2021 22:05 # true-manc
    Легенда. При нём некогда сильный Челси стал заурядным шестьнольси.

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  6. cfclamps8 15.04.2021 22:03 # cfclamps8
    С таким составом и трансферной политикой, Лига Европы это предел, не в тренере дело, любая травма Кейна или Сона и все некем заменить.

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