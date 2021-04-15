"Тоттенхэм" проведет встречу с Сарри
"Тоттенхэм" собирается провести встречу с бывшим главным тренером Челси" Маурицио Сарри на следующей неделе.
Нынешний наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо находится под колоссальным давлением в концовке сезона и, как ожидается, едва ли сохранит свою работу, если не сможет финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
На место Моуриньо сватают многих специалистов, включая Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг", Брендана Роджерса из "Лестера" и Скотта Паркера из "Фулхэма".
А итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщает об интересе "шпор" к Сарри, который на следующей неделе должен совершить визит в Лондон, где он тренировал "Челси" в течение единственного сезона 2018/19, финишировав в топ-4 и выиграв Лигу Европы.
Сообщается, что 62-летний итальянец осведомлен об интересе "Тоттенхэма" и рассматривает "шпор" как один из вариантов по возвращению к тренерской работе после ухода из "Ювентуса" год назад.
15.04.2021 22:00
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Последние комментарии:
Паркер лучший варик
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будет ор
К сожалению, дед провалится в реалиях премьер лиги т.к никто не даст ему более 1,5 сезона
Уж лучше в Филоентину
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забавно, что куры интересуются тренерами, которых пенсы выгнали))
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Петухи уходят на перекур.
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Легенда. При нём некогда сильный Челси стал заурядным шестьнольси.
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С таким составом и трансферной политикой, Лига Европы это предел, не в тренере дело, любая травма Кейна или Сона и все некем заменить.
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