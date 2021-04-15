Гвардиола доволен, как "Сити" сдержал Холанда

Эрлинг Холанд Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порадовался тому, как его команда сдержала нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в обоих матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Холанд, забивший 12 голов в своих 14 матчах Лиги Чемпионов за "Боруссию" до четвертьфинала, так и не смог отличиться против "Сити", трансферной целью которого он считается.

Тем не менее, Гвардиола по-прежнему восхищается 20-летним норвежцем.

"Я бы сказал, что этот игрок почти неудержим, и лучший способ обороняться против такого рода талантливых игроков — не давать им мяч".

"Такие игроки хотят получать мяч, поэтому не позволяй им завладеть мячом. Для этого нужно играть в хороший футбол и не пускать их в свою штрафную, как мы это делали в обоих матчах".

"Он обладает не только скоростью, но и хорошим приемом мяча, он связывает игру команды, он силен в воздухе, и у него хороший удар. Он первоклассный игрок, и в будущем он будет только сильнее", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Боруссия, Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 15.04.2021 21:10 # bes-ter
    Ладно с Сити все понятно... когда Юнважопые играют в ЛЧ?

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  2. true-manc 15.04.2021 21:03 # true-manc
    КОРОЛИ!!! Теперь нужно продемонстрировать наше величие в полуфинале.
    Пеп, я прошу тебя, забудь о своих королевских манерах и покакай в пакет в 1/2! Верим!

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