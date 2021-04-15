Гвардиола доволен, как "Сити" сдержал Холанда

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порадовался тому, как его команда сдержала нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в обоих матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Холанд, забивший 12 голов в своих 14 матчах Лиги Чемпионов за "Боруссию" до четвертьфинала, так и не смог отличиться против "Сити", трансферной целью которого он считается.



Тем не менее, Гвардиола по-прежнему восхищается 20-летним норвежцем.



"Я бы сказал, что этот игрок почти неудержим, и лучший способ обороняться против такого рода талантливых игроков — не давать им мяч".



"Такие игроки хотят получать мяч, поэтому не позволяй им завладеть мячом. Для этого нужно играть в хороший футбол и не пускать их в свою штрафную, как мы это делали в обоих матчах".



"Он обладает не только скоростью, но и хорошим приемом мяча, он связывает игру команды, он силен в воздухе, и у него хороший удар. Он первоклассный игрок, и в будущем он будет только сильнее", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.