Торрейра просит отпустить его в "Боку" немедленно

Полузащитник "Атлетико" Лукас Торрейра попросил свой родительский клуб "Арсенал" отпустить его в "Боку Хуниорс" немедленно.

Напомним, Торрейра засобирался в "Боку Хуниорс" после того, как пандемия коронавируса забрала жизнь его мамы.



Пресса также сообщала, что "Арсенал" установил цену в 15 миллионов фунтов за Лукаса, который этот сезон проводит в Мадриде на правах аренды.



Однако 25-летний уругваец не хочет ждать до конца сезона и надеется, что клубы договорятся между собой в самое ближайшее время.



"Я хочу перейти в "Боку Хуниорс" сейчас. Мне 25, и я знаю, что это клуб, который сражается за высокие цели".



"Я бы хотел осчастливить фанатов "Боки", но я знаю, что это непросто. "Бока" должна достичь договоренности с "Арсеналом" насчет однолетней аренды", — сообщил Торрейра ESPN.