Бьелса опроверг, что он близок к новому контракту с "Лидсом"

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса опроверг слухи о том, что он находится на пороге подписания нового контракта со своим клубом.

В минувший уикенд аргентинская газета La Nacion сообщила о том, что Бьелса "очень близок" к новому двухлетнему контракту с "Лидсом", где он сейчас завершает свой третий сезон.



Однако Марсело, чья команда в субботу одержала победу 1:2 в гостях у "Манчестер Сити", а сейчас готовится к противостоянию с "Ливерпулем", уверяет, что решение насчет его будущего не принято.



"Эта информация не соответствует действительности. Я игнорирую этот источник — только клуб и я располагаем такого рода информацией".



"Как бы то ни было, я бы рассказал, если бы у меня была какая-нибудь информация для вас", — цитирует Бьелсу Sky Sports.



Добавим, свой действующий однолетний контракт 65-летний аргентинец заключил всего за одну неделю до старта сезона — первого для "Лидса" сезона в Премьер-Лиге за последние 16 лет.