Моуриньо знает, почему "Тоттенхэм" теряет очки, но не скажет

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что знает, почему его команда регулярно теряет очки, ведя в счете, но это останется в секрете.

Открыв счет усилиями Сона Хен Мина в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд, в итоге "Тоттенхэм" потерпел поражение со счетом 1:3. Подобное случилось со "шпорами" далеко не в первый раз.



Ведя в счете по ходу своих матчей, "Тоттенхэм" недосчитался уже 18 очков в этом сезоне Премьер-Лиги — хуже показатель только у "Брайтона" (20). Однако обсуждать причины этого Моуриньо не хочет.



"Я знаю, почему это происходило, а также я знаю, что у вас может быть другая точка зрения на этот счет".



"Если команда хорошо начинает матчи и выходит вперед, это означает нечто позитивное. Нечто позитивное, что вам нравится забывать".



"Но я согласен с вами, что, если ты ведешь в счете и теряешь очки, то здесь есть и негативный момент".



"Я не готов обсуждать причины этого с вами. Думаю, это связано с нашими качествами как команды, но я не готов обсуждать это с вами".



"Когда я буду готов? Возможно, никогда", — цитирует Моуриньо Evening Standard.