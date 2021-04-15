Бин Салман просил Бориса Джонсона помочь ему купить "Ньюкасл"
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман лично просил британского премьера Бориса Джонсона помочь ему купить "Ньюкасл".
Напомним, прошлым летом Суверенный фонд Саудовской Аравии, так и не дождавшись одобрения со стороны Премьер-Лиги, отозвал свое предложение о покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.
Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, перед этим бин Салман пытался оказать давление на Премьер-Лигу через местное правительство, даже предупредив, что из-за срыва сделки могут пострадать англо-саудовские отношения.
"Мы ожидаем, что английская Премьер-Лига пересмотрит и исправит свое ошибочное решение", — приводит послание бин Салмана Джонсону издание.
Добавим, в Лондоне уже отреагировали на эту публикацию, опровергнув какие-либо контакты с Саудовской Аравией насчет несостоявшейся продажи "Ньюкасла".
15.04.2021 17:00
Просмотров: 550
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
то ли дело в России трансляции не пиратят и продают клубы российским бизнесменам
(ответить)
Беню тоже лига пошлет на 3 Х пока арабы трансляции пиратят
(ответить)
Жалко, что сделка не состоялась. Из-за этого в Англии по-прежнему всего один топ-клуб - Манчестер Сити.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий