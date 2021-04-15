Бин Салман просил Бориса Джонсона помочь ему купить "Ньюкасл"

Мохаммед бин Салман Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман лично просил британского премьера Бориса Джонсона помочь ему купить "Ньюкасл".

Напомним, прошлым летом Суверенный фонд Саудовской Аравии, так и не дождавшись одобрения со стороны Премьер-Лиги, отозвал свое предложение о покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.

Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, перед этим бин Салман пытался оказать давление на Премьер-Лигу через местное правительство, даже предупредив, что из-за срыва сделки могут пострадать англо-саудовские отношения.

"Мы ожидаем, что английская Премьер-Лига пересмотрит и исправит свое ошибочное решение", — приводит послание бин Салмана Джонсону издание.

Добавим, в Лондоне уже отреагировали на эту публикацию, опровергнув какие-либо контакты с Саудовской Аравией насчет несостоявшейся продажи "Ньюкасла".


Метки бин Салман, Джонсон, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2021 17:00

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  1. dallaslp 15.04.2021 18:01 # dallaslp
    то ли дело в России трансляции не пиратят и продают клубы российским бизнесменам

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  2. gio 15.04.2021 17:43 # gio
    Беню тоже лига пошлет на 3 Х пока арабы трансляции пиратят

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  3. true-manc 15.04.2021 17:23 # true-manc
    Жалко, что сделка не состоялась. Из-за этого в Англии по-прежнему всего один топ-клуб - Манчестер Сити.

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