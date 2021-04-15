"Тоттенхэм" стал жертвой троллинга своего спонсора
Едва заключив спонсорский контракт с Dulux, "Тоттенхэм" стал жертвой троллинга своего нового партнера.
В четверг "Тоттенхэм" представил компанию Dulux в качестве своего официального поставщика красок.
В ответ на это объявление в твиттере один из фанатов "шпор" шутливо предложил использовать для хранения банок с краской трофейный шкаф, который не используется клубом по назначению.
В Dulux эту шутку оценили, ответив фотографией с пустующим шкафом и надписью "продается трофейный шкаф, которым не пользовались".
Довольно скоро твит Dulux был удален, однако это не осталось без внимания со стороны фанатов других команд Премьер-Лиги, которые лишь получили очередной повод поглумиться над длящейся с 2008 года бестрофейной серией "Тоттенхэма".
15.04.2021 16:00
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Когда англичане начали путать юмор с реальностью?
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Хорошая добрая и остроумная шутка. Но нужно понимать, что трофейный шкаф шпор не сильно отличается от ливерпулского. Не хватает лишь картонки и страпона имени СтивиДжи.
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