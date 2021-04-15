"Тоттенхэм" стал жертвой троллинга своего спонсора

Dulux Едва заключив спонсорский контракт с Dulux, "Тоттенхэм" стал жертвой троллинга своего нового партнера.

В четверг "Тоттенхэм" представил компанию Dulux в качестве своего официального поставщика красок.

В ответ на это объявление в твиттере один из фанатов "шпор" шутливо предложил использовать для хранения банок с краской трофейный шкаф, который не используется клубом по назначению.

В Dulux эту шутку оценили, ответив фотографией с пустующим шкафом и надписью "продается трофейный шкаф, которым не пользовались".

Довольно скоро твит Dulux был удален, однако это не осталось без внимания со стороны фанатов других команд Премьер-Лиги, которые лишь получили очередной повод поглумиться над длящейся с 2008 года бестрофейной серией "Тоттенхэма".

Твит Dulux


Метки Dulux, спонсоры, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 15.04.2021 16:06 # gameboy
    Когда англичане начали путать юмор с реальностью?

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  2. true-manc 15.04.2021 16:03 # true-manc
    Хорошая добрая и остроумная шутка. Но нужно понимать, что трофейный шкаф шпор не сильно отличается от ливерпулского. Не хватает лишь картонки и страпона имени СтивиДжи.

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