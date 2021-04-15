Каждая команда Премьер-Лиги сыграет дома при зрителях до финиша сезона

Фанаты Ливерпуля Премьер-Лига изменит свой календарь, чтобы каждая из 20 команд смогла завершить сезон, сыграв перед своими фанатами.

План британского правительства по снятию коронавирусных ограничений подразумевает частичное открытие стадионов только с 17 мая, что изначально охватывало лишь последний тур Премьер-Лиги, назначенный на 23 мая.

Таким образом, только 10 команд из 20 смогли бы получить поддержку своих фанатов на финише кампании.

Дабы снять эту несправедливость и создать одинаковые условия для всех участников дивизиона, Премьер-Лига собирается подвинуть предпоследний, 37-й, тур на уикенд 18-19 мая.

При этом вместимость каждого стадиона все равно будет ограничена 10,000 зрителей, а гостевых фанатов пускать не будут, сообщает Daily Mail.


Метки болельщики, Премьер-Лига, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 15.04.2021 15:54 # januzaj00
    На фото обрыганы пропустившие главное событие за последние 30 лет своего клуба

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  2. alexander-arnold 15.04.2021 15:51 # alexander-arnold
    на фото лучшие фанаты в мире

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  3. manutd-20champ 15.04.2021 15:39 # manutd-20champ
    по любому это лучше чем ничего.

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  4. thegodfather 15.04.2021 15:10 # thegodfather
    вау.
    цирк уродов продолжается
    аж целых 2 тура при 10 000 фанов, какая прелесть.

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