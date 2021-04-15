Каждая команда Премьер-Лиги сыграет дома при зрителях до финиша сезона

Премьер-Лига изменит свой календарь, чтобы каждая из 20 команд смогла завершить сезон, сыграв перед своими фанатами.

План британского правительства по снятию коронавирусных ограничений подразумевает частичное открытие стадионов только с 17 мая, что изначально охватывало лишь последний тур Премьер-Лиги, назначенный на 23 мая.



Таким образом, только 10 команд из 20 смогли бы получить поддержку своих фанатов на финише кампании.



Дабы снять эту несправедливость и создать одинаковые условия для всех участников дивизиона, Премьер-Лига собирается подвинуть предпоследний, 37-й, тур на уикенд 18-19 мая.



При этом вместимость каждого стадиона все равно будет ограничена 10,000 зрителей, а гостевых фанатов пускать не будут, сообщает Daily Mail.