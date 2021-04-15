Каждая команда Премьер-Лиги сыграет дома при зрителях до финиша сезона
Премьер-Лига изменит свой календарь, чтобы каждая из 20 команд смогла завершить сезон, сыграв перед своими фанатами.
План британского правительства по снятию коронавирусных ограничений подразумевает частичное открытие стадионов только с 17 мая, что изначально охватывало лишь последний тур Премьер-Лиги, назначенный на 23 мая.
Таким образом, только 10 команд из 20 смогли бы получить поддержку своих фанатов на финише кампании.
Дабы снять эту несправедливость и создать одинаковые условия для всех участников дивизиона, Премьер-Лига собирается подвинуть предпоследний, 37-й, тур на уикенд 18-19 мая.
При этом вместимость каждого стадиона все равно будет ограничена 10,000 зрителей, а гостевых фанатов пускать не будут, сообщает Daily Mail.
15.04.2021 15:00
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Последние комментарии:
На фото обрыганы пропустившие главное событие за последние 30 лет своего клуба
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на фото лучшие фанаты в мире
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по любому это лучше чем ничего.
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вау.
цирк уродов продолжается
аж целых 2 тура при 10 000 фанов, какая прелесть.
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