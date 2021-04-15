Скоулз опасается, что "Юнайтед" упустит Холанда из-за фактора отца
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз опасается, что персона Альфа-Инге Холанда помешает "красным дьяволам" заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
20-летний Холанд является большой трансферной целью для обоих клубов из Манчестера. "Красные дьяволы" до сих пор не нашли замену Ромелу Лукаку, тогда как "горожанам" нужен преемник для Серхио Агуэро.
В свое время Холанд-старший не только выступал за "Сити", но и фактически был вынужден завершить свою карьеру на топ-уровне после травмы, нанесенной ему экс-капитаном "Юнайтед" Роем Кином, и Скоулз считает фактор отца очень важным для будущего Эрлинга.
"Все мы знаем, насколько хорошие отношения у него (Эрлинга Холанда) с Оле (Гуннаром Сульшером)".
"Манчестер Юнайтед" отчаянно нуждается в 9-м номере, в чистом центральном нападающем. Конечно, Холанд, стал бы идеальным вариантом".
"Но в то же время нужно помнить о его отце, который имеет свою связь с "Сити". Это может сыграть важную роль в данной ситуации".
"Время покажет. Давайте скрестим пальцы в надежде на то, что он, если и приедет в Манчестер, то в его красную часть", — сообщил Скоулз talkSPORT.
15.04.2021 14:00
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только к МС, там уровень исполнителей и по совместительству подносчиков снарядов выше. Какой нап не мечтает играть с КДБ в одной тиме епт
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Против Сити его видно не было оба матча. Мяча коснулся считанное количество раз.
А трансфер его в МЮ это сплошь риски, цена, ебанутый отец с агентом жирным. И статы как в БД у него точно не будет. Платить при этом хулиард, но бабки у клуба есть в тоже время.
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Если перейдёт в Юнайтед, то предаст отца и станет нехорошим человеком.
Эрлинг сам наверняка читал, как Кин в своей автобиографии смаковал тот удар по Холанду старшему.
Эрлинг, не глупи. Только к КОРОЛЯМ!
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