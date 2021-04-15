Скоулз опасается, что "Юнайтед" упустит Холанда из-за фактора отца

Эрлинг Холанд с отцом Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз опасается, что персона Альфа-Инге Холанда помешает "красным дьяволам" заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

20-летний Холанд является большой трансферной целью для обоих клубов из Манчестера. "Красные дьяволы" до сих пор не нашли замену Ромелу Лукаку, тогда как "горожанам" нужен преемник для Серхио Агуэро.

В свое время Холанд-старший не только выступал за "Сити", но и фактически был вынужден завершить свою карьеру на топ-уровне после травмы, нанесенной ему экс-капитаном "Юнайтед" Роем Кином, и Скоулз считает фактор отца очень важным для будущего Эрлинга.

"Все мы знаем, насколько хорошие отношения у него (Эрлинга Холанда) с Оле (Гуннаром Сульшером)".

"Манчестер Юнайтед" отчаянно нуждается в 9-м номере, в чистом центральном нападающем. Конечно, Холанд, стал бы идеальным вариантом".

"Но в то же время нужно помнить о его отце, который имеет свою связь с "Сити". Это может сыграть важную роль в данной ситуации".

"Время покажет. Давайте скрестим пальцы в надежде на то, что он, если и приедет в Манчестер, то в его красную часть", — сообщил Скоулз talkSPORT.


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Скоулз, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 637

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfcynwa 15.04.2021 14:21 # lfcynwa
    только к МС, там уровень исполнителей и по совместительству подносчиков снарядов выше. Какой нап не мечтает играть с КДБ в одной тиме епт

    (ответить)

  2. mancunia-planet 15.04.2021 14:14 # mancunia-planet
    Против Сити его видно не было оба матча. Мяча коснулся считанное количество раз.
    А трансфер его в МЮ это сплошь риски, цена, ебанутый отец с агентом жирным. И статы как в БД у него точно не будет. Платить при этом хулиард, но бабки у клуба есть в тоже время.

    (ответить)

  3. true-manc 15.04.2021 14:11 # true-manc
    Если перейдёт в Юнайтед, то предаст отца и станет нехорошим человеком.
    Эрлинг сам наверняка читал, как Кин в своей автобиографии смаковал тот удар по Холанду старшему.

    Эрлинг, не глупи. Только к КОРОЛЯМ!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: