Скоулз опасается, что "Юнайтед" упустит Холанда из-за фактора отца

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз опасается, что персона Альфа-Инге Холанда помешает "красным дьяволам" заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

20-летний Холанд является большой трансферной целью для обоих клубов из Манчестера. "Красные дьяволы" до сих пор не нашли замену Ромелу Лукаку, тогда как "горожанам" нужен преемник для Серхио Агуэро.



В свое время Холанд-старший не только выступал за "Сити", но и фактически был вынужден завершить свою карьеру на топ-уровне после травмы, нанесенной ему экс-капитаном "Юнайтед" Роем Кином, и Скоулз считает фактор отца очень важным для будущего Эрлинга.



"Все мы знаем, насколько хорошие отношения у него (Эрлинга Холанда) с Оле (Гуннаром Сульшером)".



"Манчестер Юнайтед" отчаянно нуждается в 9-м номере, в чистом центральном нападающем. Конечно, Холанд, стал бы идеальным вариантом".



"Но в то же время нужно помнить о его отце, который имеет свою связь с "Сити". Это может сыграть важную роль в данной ситуации".



"Время покажет. Давайте скрестим пальцы в надежде на то, что он, если и приедет в Манчестер, то в его красную часть", — сообщил Скоулз talkSPORT.