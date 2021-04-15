"Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм" следят за Андерсеном
"Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм" заинтересовались центральным защитником "Фулхэма" Йоакимом Андерсеном.
Этот сезон Андерсен проводит за "Фулхэм" на правах аренды из "Лиона", который в свою очередь летом 2019 заплатил "Сампдории" 26 миллионов фунтов за Йоакима, сделав того самым дорогим датским футболистом всех времен.
Несмотря на то, что "дачники" сражаются за выживание в Премьер-Лиге и с высокой вероятностью проиграют эту борьбу, 24-летний Андерсен имеет все шансы остаться в высшем дивизионе.
Как сообщает Daily Mail, на следующей неделе у представителей Андерсена назначена встреча с "Тоттенхэмом", который может попрощаться с Давинсоном Санчесом и Тоби Алдервейрелдом грядущим летом.
Также виды на Андерсена имеют "Юнайтед", "Челси", "Лестер" и "Кристал Пэлас", а спортивный директор "Лиона" Жуниньо недавно уже подтвердил, что не рассчитывает на возвращение Йоакима из Англии.
15.04.2021 13:00
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