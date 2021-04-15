Давид Луис, вероятно, покинет "Арсенал" в конце сезона

"Арсенал" не собирается предлагать новый контракт защитнику Давиду Луису.

Будучи одним из самых авторитетных, опытных и титулованных членов команды Микеля Артеты, Луис регулярно подвергался критике со стороны фанатов и медиа с момента своего перехода из "Челси" в 2019 году.



В этом сезоне Давид отметился 16 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, а ранее в апреле перенес операцию на колене и выбыл на несколько недель.



Как утверждает Football.London, "Арсенал" склоняется к тому, чтобы освободить свою зарплатную ведомость от бразильца, которому на следующей неделе исполняется 34.



В распоряжении у Артеты из числа центральных защитников есть Роб Холдинг, Пабло Мари и Габриэль, вдобавок грядущим летом из аренды вернутся Вильям Салиба и Константинос Мавропанос, так что главному тренеру "канониров" даже не придется выходить на трансферный рынок в случае расставания с Луисом.