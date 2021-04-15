Давид Луис, вероятно, покинет "Арсенал" в конце сезона
"Арсенал" не собирается предлагать новый контракт защитнику Давиду Луису.
Будучи одним из самых авторитетных, опытных и титулованных членов команды Микеля Артеты, Луис регулярно подвергался критике со стороны фанатов и медиа с момента своего перехода из "Челси" в 2019 году.
В этом сезоне Давид отметился 16 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, а ранее в апреле перенес операцию на колене и выбыл на несколько недель.
Как утверждает Football.London, "Арсенал" склоняется к тому, чтобы освободить свою зарплатную ведомость от бразильца, которому на следующей неделе исполняется 34.
В распоряжении у Артеты из числа центральных защитников есть Роб Холдинг, Пабло Мари и Габриэль, вдобавок грядущим летом из аренды вернутся Вильям Салиба и Константинос Мавропанос, так что главному тренеру "канониров" даже не придется выходить на трансферный рынок в случае расставания с Луисом.
15.04.2021 12:00
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Роб Холдинг -- паспортист,
Пабло Мари и Габриэль - четкие защи со свои деньги,
Вильям Салиба и Константинос Мавропанос - божат во франции и Германии соответственно.
неплохая защитная линия вырисовывается
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жаль, хорошо разрушал вулвич изнутри. видимо где-то прокололся и его вычислили
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