Давид Луис, вероятно, покинет "Арсенал" в конце сезона

Давид Луис "Арсенал" не собирается предлагать новый контракт защитнику Давиду Луису.

Будучи одним из самых авторитетных, опытных и титулованных членов команды Микеля Артеты, Луис регулярно подвергался критике со стороны фанатов и медиа с момента своего перехода из "Челси" в 2019 году.

В этом сезоне Давид отметился 16 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, а ранее в апреле перенес операцию на колене и выбыл на несколько недель.

Как утверждает Football.London, "Арсенал" склоняется к тому, чтобы освободить свою зарплатную ведомость от бразильца, которому на следующей неделе исполняется 34.

В распоряжении у Артеты из числа центральных защитников есть Роб Холдинг, Пабло Мари и Габриэль, вдобавок грядущим летом из аренды вернутся Вильям Салиба и Константинос Мавропанос, так что главному тренеру "канониров" даже не придется выходить на трансферный рынок в случае расставания с Луисом.


Метки Арсенал, контракты, Луис

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2021 12:00

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  1. mixmaster 15.04.2021 12:23 # mixmaster
    Роб Холдинг -- паспортист,
    Пабло Мари и Габриэль - четкие защи со свои деньги,
    Вильям Салиба и Константинос Мавропанос - божат во франции и Германии соответственно.
    неплохая защитная линия вырисовывается

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  2. j-silver 15.04.2021 12:03 # j-silver
    жаль, хорошо разрушал вулвич изнутри. видимо где-то прокололся и его вычислили

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