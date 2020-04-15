Куртуа предвкушает противостояние с "Челси"
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа признался, что предвкушает противостояние со своим бывшим клубом "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов.
Одолев "Ливерпуль" по сумме двух матчей со счетом 3:1 в четвертьфинале Лиги Чемпионов, в следующем раунде Куртуа и партнеры сыграют против "Челси", который в свою очередь превзошел "Порту".
Для Тибо это будет встреча с клубом, который он покинул при весьма скандальных обстоятельствах в 2018 году, однако 28-летний бельгиец испытывает только позитивные чувства к "синим".
"Будет очень приятно увидеть много знакомых лиц, и я бы хотел, чтобы на "Стэмфорд Бридж" были зрители, потому что я пережил много счастливых моментов там".
"И хотя, возможно, мы расстались не лучшим образом — так это преподнесли, — у меня остались лишь хорошие воспоминания".
"Два титула Премьер-Лиги, множество трофеев — я был очень счастлив выступать за "Челси", но только один может пройти в финал, и я надеюсь, это будет "Реал", — сообщил Куртуа beIN Sports.
15.04.2021 11:00
Просмотров: 1122
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
По иронии, всё, что не залетело в матче против Ливерпуля, залетит в матче против Челси!
(ответить)
Косолапый Вернер должен офоримить покер в носатого
(ответить)
маунт и вернер воткнут носатому по голу
(ответить)
Я начинаю волноваться за болельщиков ливерпуля, эй... где вы все?
(ответить)
Пизда тебе пришла, носатая дырень.
(ответить)
Носатый вчера выручил не раз Реал.
(ответить)
Да похуй на этого носатого уебана.
(ответить)
Snake.
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий