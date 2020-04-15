Куртуа предвкушает противостояние с "Челси"

Тибо Куртуа Голкипер "Реала" Тибо Куртуа признался, что предвкушает противостояние со своим бывшим клубом "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов.

Одолев "Ливерпуль" по сумме двух матчей со счетом 3:1 в четвертьфинале Лиги Чемпионов, в следующем раунде Куртуа и партнеры сыграют против "Челси", который в свою очередь превзошел "Порту".

Для Тибо это будет встреча с клубом, который он покинул при весьма скандальных обстоятельствах в 2018 году, однако 28-летний бельгиец испытывает только позитивные чувства к "синим".

"Будет очень приятно увидеть много знакомых лиц, и я бы хотел, чтобы на "Стэмфорд Бридж" были зрители, потому что я пережил много счастливых моментов там".

"И хотя, возможно, мы расстались не лучшим образом — так это преподнесли, — у меня остались лишь хорошие воспоминания".

"Два титула Премьер-Лиги, множество трофеев — я был очень счастлив выступать за "Челси", но только один может пройти в финал, и я надеюсь, это будет "Реал", — сообщил Куртуа beIN Sports.


Метки Куртуа, Лига Чемпионов, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 15.04.2021 12:46 # alexander-arnold
    По иронии, всё, что не залетело в матче против Ливерпуля, залетит в матче против Челси!

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  2. asnural 15.04.2021 12:19 # asnural
    Косолапый Вернер должен офоримить покер в носатого

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  3. j-silver 15.04.2021 12:02 # j-silver
    маунт и вернер воткнут носатому по голу

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  4. bes-ter 15.04.2021 11:57 # bes-ter
    Я начинаю волноваться за болельщиков ливерпуля, эй... где вы все?

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  5. animadora 15.04.2021 11:39 # animadora
    Пизда тебе пришла, носатая дырень.

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  6. chelsiukpro 15.04.2021 11:18 # chelsiukpro
    Носатый вчера выручил не раз Реал.

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  7. sexan 15.04.2021 11:16 # sexan
    Да похуй на этого носатого уебана.

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  8. danny949494 15.04.2021 11:16 # danny949494
    Snake.

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  9. mcart 15.04.2021 11:10 # mcart
    КОРОЛЬ!!!

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