Куртуа предвкушает противостояние с "Челси"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа признался, что предвкушает противостояние со своим бывшим клубом "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов.

Одолев "Ливерпуль" по сумме двух матчей со счетом 3:1 в четвертьфинале Лиги Чемпионов, в следующем раунде Куртуа и партнеры сыграют против "Челси", который в свою очередь превзошел "Порту".



Для Тибо это будет встреча с клубом, который он покинул при весьма скандальных обстоятельствах в 2018 году, однако 28-летний бельгиец испытывает только позитивные чувства к "синим".



"Будет очень приятно увидеть много знакомых лиц, и я бы хотел, чтобы на "Стэмфорд Бридж" были зрители, потому что я пережил много счастливых моментов там".



"И хотя, возможно, мы расстались не лучшим образом — так это преподнесли, — у меня остались лишь хорошие воспоминания".



"Два титула Премьер-Лиги, множество трофеев — я был очень счастлив выступать за "Челси", но только один может пройти в финал, и я надеюсь, это будет "Реал", — сообщил Куртуа beIN Sports.