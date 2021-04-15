Анонс ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы

Букайо Сака В четверг, 15 апреля, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проведут свои ответные встречи на стадии 1/4 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ГРАНАДА 22:00 Онлайн-трансляция

Неделю назад "Гранада" очень достойно сыграла против "Манчестер Юнайтед", но однажды оказалась бессильна сдержать Маркуса Рэшфорда, а в самой концовке матча схлопотала пенальти, реализовав который, Бруну Фернандеш практически предрешил судьбу противостояния.

Если не случится сенсации, то в следующем раунде Лиги Европы "красные дьяволы" сыграют с "Аяксом" или "Ромой".

- "Юнайтед" одержал выездную победу в первом матче двухматчевого противостояния в еврокубках в 22-й раз, и в каждом из 21 предыдущего случая "дьяволы" проходили дальше.

- "Гранада" станет 11-й испанской командой, которая совершит выезд на "Олд Траффорд" в еврокубках. В 10 последних таких матчах "Юнайтед" одержал лишь одну победу (5 ничьих, 4 поражения).

- "Юнайтед" не может выиграть уже в трех домашних матчах в еврокубках подряд, хотя до этого одержал семь побед кряду.

- При текущем формате Лиги Европы только одна команда выходила в следующий раунд плей-офф, проиграв первый матч дома с разницей в два мяча. То удалось "Севилье" против "Реал Бетис" в сезоне 2013/14.

- Маркус Рэшфорд забил восемь голов в 10 матчах Лиги Европы в этом сезоне, не считая квалификацию.

Участие Рэшфорда в этом матче находится под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт Мактоминей дисквалифицированы.

СЛАВИЯ — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция

Пропустив ответный гол на исходе компенсированного времени в первой встрече (1:1), теперь "Арсенал" обязан забивать в Праге.

Девятое место "канониров" в Премьер-Лиге означает, что успех их сезона целиком зависит от Лиги Европы, поэтому для команды Микеля Артеты нет ничего важнее этого выезда к "Славии".

- "Славия" надеется достичь полуфинала какого-либо европейского соревнования впервые с сезона 1995/96.

- В трех предыдущих случаях, когда "Арсенал" играл дома вничью в первом матче плей-офф еврокубков, все три раза "канониры" вылетали (от "Ливерпуля" в 2008, "Барселоны" в 2010 и "Атлетико" в 2018).

- "Славия" проиграла лишь один из 10 последних матчей в еврокубках, хотя до этого было шесть поражений в восьми (включая квалификацию).

- "Арсенал" пропускал в каждом из семи последних матчей в еврокубках, и это худшая серия такого рода для "канониров" с сентября 2017.

- В этом розыгрыше Лиги Европы вингер "Арсенала" Николя Пепе поучаствовал в семи голах — только у Борхи Майораля из "Ромы" показатель лучше (9).

"Арсенал" устроит фитнес-тесты для Мартина Эдегора и Пьер-Эмерика Обамеянга. Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу поправились.


Метки Арсенал, Гранада, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Славия

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. mcart 15.04.2021 10:52 # mcart
    Каземиро: "Сегодня каждый из нас сделал свой вклад, каждый постарался на ура".

    Полузащитник "Реала" Каземиро прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов. В 1/4 финала "Королевский клуб" прошёл "Ливерпуль" (3:1, 0:0).

    "Мы понимали, что после первого матча преимущество на нашей стороне, но всё равно приехали за победой. Пришлось потратить много сил. У "Ливерпуля" отличные команда и тренер. Но мы не почивали на лаврах и усердно трудились. В Ливерпуле всегда приходится сложно, но сегодня каждый из нас сделал свой вклад, каждый постарался на ура", - цитирует Каземиро официальный сайт УЕФА.

    КОРОЛЬ!!!

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  2. mcart 15.04.2021 10:52 # mcart
    Предраг Миятович: "Я ещё некоторое время назад сказал, что "Реал" будет в финале".

    Бывший футболист "Реала" Предраг Миятович прокомментировал выход мадридского клуба в полуфинал Лиги чемпионов. "Реал" по сумме двух матчей прошёл "Ливерпуль" (3:1, 0:0).

    "Зидан был прав. Он сказал: "Дайте мне поработать, а потом посмотрим, как сложится сезон". Мадридцы по-прежнему в деле и в Лиге чемпионов, и в Испании. Я ещё некоторое время назад сказал, что "Реал" будет в финале", - цитирует Миятовича официальный сайт УЕФА.

    КОРОЛЬ!!!

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  3. mcart 15.04.2021 10:50 # mcart
    Хосеп Гвардиола повторил рекорд Жозе Моуринью по количеству выходов в полуфинал Лиги чемпионов.

    В ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл дортмундскую "Боруссию" (2:1) и вышел в полуфинал. Как сообщает Opta, для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы это будет уже восьмой полуфинал самого престижного клубного европейского турнира, и по этому показателю он догнал португальского тренера Жозе Моуринью.

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  4. mufc1994 15.04.2021 10:46 # mufc1994
    Норм сегодня тренька с испанскими тренировочными манекенами перед полуфиналом с хотя бы более менее серьёзным соперником (ромой)

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  5. mcart 15.04.2021 10:40 # mcart
    Никому эта ЛЕ не интересна, тему можно закрывать.

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  6. wengerrrro 15.04.2021 10:34 # wengerrrro
    интересный матч в чехии будет, надеюсь Арсенал выиграет, и финал ле и лч будут английскими

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  7. mancityman 15.04.2021 10:32 # mancityman
    Турнир терпил и неудачников, кстати в ближайшие годы, лузерxyйня будет выступать именно тут, а может и не будет, ведь это портовые xyeсосы, а они как известно любят выступать на Страпоне!!!

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  8. januzaj00 15.04.2021 10:28 # januzaj00
    Шо там по колбасникам?))))))

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  9. chelsea88 15.04.2021 10:25 # chelsea88
    Вуахахаха, гейгуннерасты ваш день четверг!))

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  10. true-manc 15.04.2021 10:24 # true-manc
    1 КОРОЛИ 32 74
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    6 Портовые проститутки 31 52

    Источник: http://fapl.ru/
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    Колбасные победители ринга
    И любители петтинга
    Покоряли АПЛ рейтинги
    В лосинах и стрингах
    Теперь торгуют своим геморроем
    Во всех магазинах
    Это по-гегемонски
    Это красиво

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  11. thegodfather 15.04.2021 10:04 # thegodfather
    Интрига дня: осилит ли арс славию?
    Вуахаххахаха

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