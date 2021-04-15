Анонс ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы
В четверг, 15 апреля, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проведут свои ответные встречи на стадии 1/4 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ГРАНАДА 22:00 Онлайн-трансляция
Неделю назад "Гранада" очень достойно сыграла против "Манчестер Юнайтед", но однажды оказалась бессильна сдержать Маркуса Рэшфорда, а в самой концовке матча схлопотала пенальти, реализовав который, Бруну Фернандеш практически предрешил судьбу противостояния.
Если не случится сенсации, то в следующем раунде Лиги Европы "красные дьяволы" сыграют с "Аяксом" или "Ромой".
- "Юнайтед" одержал выездную победу в первом матче двухматчевого противостояния в еврокубках в 22-й раз, и в каждом из 21 предыдущего случая "дьяволы" проходили дальше.
- "Гранада" станет 11-й испанской командой, которая совершит выезд на "Олд Траффорд" в еврокубках. В 10 последних таких матчах "Юнайтед" одержал лишь одну победу (5 ничьих, 4 поражения).
- "Юнайтед" не может выиграть уже в трех домашних матчах в еврокубках подряд, хотя до этого одержал семь побед кряду.
- При текущем формате Лиги Европы только одна команда выходила в следующий раунд плей-офф, проиграв первый матч дома с разницей в два мяча. То удалось "Севилье" против "Реал Бетис" в сезоне 2013/14.
- Маркус Рэшфорд забил восемь голов в 10 матчах Лиги Европы в этом сезоне, не считая квалификацию.
Участие Рэшфорда в этом матче находится под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт Мактоминей дисквалифицированы.
СЛАВИЯ — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция
Пропустив ответный гол на исходе компенсированного времени в первой встрече (1:1), теперь "Арсенал" обязан забивать в Праге.
Девятое место "канониров" в Премьер-Лиге означает, что успех их сезона целиком зависит от Лиги Европы, поэтому для команды Микеля Артеты нет ничего важнее этого выезда к "Славии".
- "Славия" надеется достичь полуфинала какого-либо европейского соревнования впервые с сезона 1995/96.
- В трех предыдущих случаях, когда "Арсенал" играл дома вничью в первом матче плей-офф еврокубков, все три раза "канониры" вылетали (от "Ливерпуля" в 2008, "Барселоны" в 2010 и "Атлетико" в 2018).
- "Славия" проиграла лишь один из 10 последних матчей в еврокубках, хотя до этого было шесть поражений в восьми (включая квалификацию).
- "Арсенал" пропускал в каждом из семи последних матчей в еврокубках, и это худшая серия такого рода для "канониров" с сентября 2017.
- В этом розыгрыше Лиги Европы вингер "Арсенала" Николя Пепе поучаствовал в семи голах — только у Борхи Майораля из "Ромы" показатель лучше (9).
"Арсенал" устроит фитнес-тесты для Мартина Эдегора и Пьер-Эмерика Обамеянга. Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу поправились.
15.04.2021 10:00
Просмотров: 594
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Каземиро: "Сегодня каждый из нас сделал свой вклад, каждый постарался на ура".
Полузащитник "Реала" Каземиро прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов. В 1/4 финала "Королевский клуб" прошёл "Ливерпуль" (3:1, 0:0).
"Мы понимали, что после первого матча преимущество на нашей стороне, но всё равно приехали за победой. Пришлось потратить много сил. У "Ливерпуля" отличные команда и тренер. Но мы не почивали на лаврах и усердно трудились. В Ливерпуле всегда приходится сложно, но сегодня каждый из нас сделал свой вклад, каждый постарался на ура", - цитирует Каземиро официальный сайт УЕФА.
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Предраг Миятович: "Я ещё некоторое время назад сказал, что "Реал" будет в финале".
Бывший футболист "Реала" Предраг Миятович прокомментировал выход мадридского клуба в полуфинал Лиги чемпионов. "Реал" по сумме двух матчей прошёл "Ливерпуль" (3:1, 0:0).
"Зидан был прав. Он сказал: "Дайте мне поработать, а потом посмотрим, как сложится сезон". Мадридцы по-прежнему в деле и в Лиге чемпионов, и в Испании. Я ещё некоторое время назад сказал, что "Реал" будет в финале", - цитирует Миятовича официальный сайт УЕФА.
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Хосеп Гвардиола повторил рекорд Жозе Моуринью по количеству выходов в полуфинал Лиги чемпионов.
В ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл дортмундскую "Боруссию" (2:1) и вышел в полуфинал. Как сообщает Opta, для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы это будет уже восьмой полуфинал самого престижного клубного европейского турнира, и по этому показателю он догнал португальского тренера Жозе Моуринью.
(ответить)
Норм сегодня тренька с испанскими тренировочными манекенами перед полуфиналом с хотя бы более менее серьёзным соперником (ромой)
(ответить)
Никому эта ЛЕ не интересна, тему можно закрывать.
(ответить)
интересный матч в чехии будет, надеюсь Арсенал выиграет, и финал ле и лч будут английскими
(ответить)
Турнир терпил и неудачников, кстати в ближайшие годы, лузерxyйня будет выступать именно тут, а может и не будет, ведь это портовые xyeсосы, а они как известно любят выступать на Страпоне!!!
(ответить)
Шо там по колбасникам?))))))
(ответить)
Вуахахаха, гейгуннерасты ваш день четверг!))
(ответить)
1 КОРОЛИ 32 74
...
6 Портовые проститутки 31 52
Источник: http://fapl.ru/
_______________________________________________________________________________________
Колбасные победители ринга
И любители петтинга
Покоряли АПЛ рейтинги
В лосинах и стрингах
Теперь торгуют своим геморроем
Во всех магазинах
Это по-гегемонски
Это красиво
(ответить)
Интрига дня: осилит ли арс славию?
Вуахаххахаха
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий