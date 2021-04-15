Анонс ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы

В четверг, 15 апреля, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проведут свои ответные встречи на стадии 1/4 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ГРАНАДА 22:00 Онлайн-трансляция



Неделю назад "Гранада" очень достойно сыграла против "Манчестер Юнайтед", но однажды оказалась бессильна сдержать Маркуса Рэшфорда, а в самой концовке матча схлопотала пенальти, реализовав который, Бруну Фернандеш практически предрешил судьбу противостояния.



Если не случится сенсации, то в следующем раунде Лиги Европы "красные дьяволы" сыграют с "Аяксом" или "Ромой".



- "Юнайтед" одержал выездную победу в первом матче двухматчевого противостояния в еврокубках в 22-й раз, и в каждом из 21 предыдущего случая "дьяволы" проходили дальше.



- "Гранада" станет 11-й испанской командой, которая совершит выезд на "Олд Траффорд" в еврокубках. В 10 последних таких матчах "Юнайтед" одержал лишь одну победу (5 ничьих, 4 поражения).



- "Юнайтед" не может выиграть уже в трех домашних матчах в еврокубках подряд, хотя до этого одержал семь побед кряду.



- При текущем формате Лиги Европы только одна команда выходила в следующий раунд плей-офф, проиграв первый матч дома с разницей в два мяча. То удалось "Севилье" против "Реал Бетис" в сезоне 2013/14.



- Маркус Рэшфорд забил восемь голов в 10 матчах Лиги Европы в этом сезоне, не считая квалификацию.



Участие Рэшфорда в этом матче находится под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт Мактоминей дисквалифицированы.



СЛАВИЯ — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция



Пропустив ответный гол на исходе компенсированного времени в первой встрече (1:1), теперь "Арсенал" обязан забивать в Праге.



Девятое место "канониров" в Премьер-Лиге означает, что успех их сезона целиком зависит от Лиги Европы, поэтому для команды Микеля Артеты нет ничего важнее этого выезда к "Славии".



- "Славия" надеется достичь полуфинала какого-либо европейского соревнования впервые с сезона 1995/96.



- В трех предыдущих случаях, когда "Арсенал" играл дома вничью в первом матче плей-офф еврокубков, все три раза "канониры" вылетали (от "Ливерпуля" в 2008, "Барселоны" в 2010 и "Атлетико" в 2018).



- "Славия" проиграла лишь один из 10 последних матчей в еврокубках, хотя до этого было шесть поражений в восьми (включая квалификацию).



- "Арсенал" пропускал в каждом из семи последних матчей в еврокубках, и это худшая серия такого рода для "канониров" с сентября 2017.



- В этом розыгрыше Лиги Европы вингер "Арсенала" Николя Пепе поучаствовал в семи голах — только у Борхи Майораля из "Ромы" показатель лучше (9).



"Арсенал" устроит фитнес-тесты для Мартина Эдегора и Пьер-Эмерика Обамеянга. Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу поправились.