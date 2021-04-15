Клопп: "Мы обожаем Лигу Чемпионов, и нам важно вернуться сюда"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поставил перед своей командой задачу вернуться в Лигу Чемпионов.
Уступив "Реалу" по сумме двух матчей со счетом 1:3 в четвертьфинале Лиги Чемпионов, "Ливерпуль" завершил выступление в элитном европейском соревновании.
В остатке сезона "красные" лишь будут сражаться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, и для Клоппа это очень важная цель.
"Я бы не сказал, что сейчас у нас плохой период. Мы сыграли довольно неплохо против "Астон Виллы", пускай и припозднились с победным голом. Мы провели хороший матч против них, мы очень хорошо сыграли против "Арсенала" и не слишком хорошо против "Реала" в первой встрече, но в остальном были не так уж плохи".
"Сегодня вечером мы провели хороший матч, поэтому нам просто нужно продолжать трудиться. Нам действительно это нужно, мы должны продолжать сражаться, мы хотим быть в Лиге Чемпионов в следующем году, но в данный момент нам по-прежнему нужно набрать очков больше, чем другим командам".
"Мы обожаем это соревнование, и есть другие причины, почему для нас очень важно вернуться сюда. Теперь мы можем сосредоточиться на Премьер-Лиге, и именно это мы сделаем. Мы должны выложиться без остатка против "Лидса", — цитирует Клоппа Sky Sports.
15.04.2021 09:00
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Последние комментарии:
Колбасники любят, когда их жёстко дерут как грязных сук, вот и хотят вернуться в ЛЧ. Увы, но, видимо, это последний матч Ливерпула в Лиге Чемпионов за ближайшие 30 лет.
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Показывает как ему вчера Реал делал, ну что щеглы, как чувства? Стекает?
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