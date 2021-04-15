Ван де Ваарт назвал Вернера "слепой лошадью"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Рафаэль Ван де Ваарт оценил подбор атакующих игроков "Челси" и назвал нападающего лондонцев Тимо Вернера "слепой лошадью".

Хаким Зийеш почти перестал появляться на футбольном поле после прихода Томаса Тухеля на тренерский мостик "Челси", и Ван дер Ваарт недоумевает, как "синие" могут игнорировать такого креативного игрока.



Также Рафаэль думает, что Мейсон Маунт должен прибавить, а Вернера он вообще считает крайне ограниченным игроком.



"Я бы всегда выпускал Зийеша, потому что он лучший. Зийеш может сместиться в центр или прострелить, прямо как Маунт. Жиру нужно это".



"Вернер супербыстр, и это может быть хорошо в выездном матче, когда ты находишься под давлением, но бежать, опустив голову, — это все, что он делает".



"Маунт — отличный игрок, который, как я думаю, должен прибавить. Он слегка напоминает мне Кэлвина Стенгса (из АЗ)".



"Вернер — это слепая лошадь. Он доказал это еще в Германии", — сообщил Ван дер Ваарт Ziggo Sport.