Гвардиола: "Это невероятное ощущение"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что чувствует от выхода в полуфинал Лиги Чемпионов.

Пропустив быстрый гол от дортмундской "Боруссии" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов, "Сити" проявил характер и, одержав победу 1:2, вышел в следующий раунд турнира.



Это всего лишь второй полуфинал Лиги Чемпионов в истории клуба с "Этихад", и Гвардиола хочет насладиться этим моментом, прежде чем будет думать о противостоянии с ПСЖ.



"Это невероятное ощущение. Это второй раз для нашего клуба, когда мы достигли полуфинала, так что наша история здесь небогата, но мы начнем творить ее".



"Мы были великолепны, за исключением первых 10 минут. Мы постараемся сыграть в хороший футбол против ПСЖ".



"Лига Чемпионов, полуфинал... Это второй раз в нашей истории, когда мы среди настоящей элиты Европы. Сейчас я не хочу ни секунды думать о ПСЖ, я хочу праздновать. Будет ужин для персонала игроков. Будет и вино, хотя я не уверен, какое".



"Это хороший момент для нас, особенно для игроков. Мы не можем забывать, что за пять лет вместе мы четырежды вылетали из Лиги Чемпионов. От этого страдал каждый в клубе. Мои игроки — бойцы, они хотели сделать следующий шаг, и они сделали его", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.