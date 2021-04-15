Клопп посетовал на плохую релизацию моментов

После вылета из Лиги Чемпионов главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на проваленный матч в Мадриде и на плохую реализацию моментов.

Проиграв на прошлой неделе в гостях у "Реала" со счетом 3:1, "Ливерпуль" крайне усложнил свою задачу на четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов. Клопп чувствует, что уже тогда судьба двухматчевого противостояния была во многом решена.



В ответном матче "Ливерпуль" упустил уйму моментов, и Юргену лишь остается жалеть, что его команда так и не открыла счет.



"Мы очень хорошо начали ответную встречу. Ясно, что мы проиграли двухматчевое противостояние не сегодня вечером, а в Мадриде".



"Если бы мы повели 1:0, игра была бы другой, но благодаря своему опыту и своей ситуации, в которой мы были вынуждены отыгрываться, "Реал" контролировал игру и имел шансы для контратак".



"Если бы мы хорошо сыграли не в одном матче, а в обоих, наши шансы были бы выше".



"Реалу" не было комфортно. Мы были хороши, были агрессивны, играли в хороший футбол и имели большие моменты в начале матча".



"Если бы мы использовали один из них, игра бы вскрылась. У соперника и так возникали проблемы, и с пропущенным голом их ситуация только усугубилась бы".



"Этот матч стал своего рода олицетворением того, как складывается для нас этот год. Не здесь, но в Премьер-Лиге у нас были нелепые матчи, которые мы должны были выигрывать, но нам просто не удавалось прикончить игру".



"Такова наша ситуация. Мы знаем, как много раз Мо Салах использовал подобные шансы. Он делал это с закрытыми глазами. Но в данный момент у него не получается", — цитирует Клоппа The Independent.