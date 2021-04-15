"Ливерпуль" оформил бестрофейный сезон вылетом из Лиги Чемпионов

Роберто Фирмино Сыграв без голов ответный чертвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала", "Ливерпуль" оформил вылет из турнира, а вместе с этим — и бестрофейный сезон.

По сравнению с выездом в Мадрид на прошлой неделе в старте у "красных" появились Джеймс Милнер и Роберто Фирмино, заменив Наби Кейта и Диогу Жоту.

Хозяева "Энфилда" очень мощно начали матч, и уже на второй минуте Мохамед Салах мог открыть счет, но голкипер "Реала" Тибо Куртуа ногами отразил мяч после удара египтянина.

На 11-й минуте Куртуа еще раз выручил свою команду, отразив дальний выстрел Милнера.

"Реал" выдержал этот стартовый натиск, замедлил темп и сам стал пытаться контролировать мяч. На 20-й минуте Карим Бензема, оказавшись на краю чужой штрафной, взял игру на себя и нанес удар с рикошетом в штангу.

Атаки "Ливерпуля" не сошли на нет, но стали менее резкими. Вдобавок у "красных" сбился прицел — незадолго до перерыва Салах и Джорджиньо Вейналдум пробили выше ворот из хороших позиций.

Во втором тайме хозяева продолжили транжирить моменты. Команда Юргена Клоппа была вынуждена рисковать, и однажды это едва не обернулось бедой — Алиссон совершил два сейва подряд. Но счет так и не был открыт — "Реал" выстоял, причем не сильно напрягаясь.

"Ливерпулю" требовался один гол, чтобы сделать игру совсем другой. Но сочетание таких факторов, как надежная игра Тибо Куртуа и его защитников, а также собственная расточительность, сделало камбэк невозможным.

"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 1:3

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Жота 60), Робертсон, Милнер (Алькантара 60), Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино (Шакири 82), Мане (Окслейд-Чемберлен 82).

"Реал": Куртуа, Вальверде, Милитао, Начо, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос (Одриосола 72), Асенсио (Иско 88), Бензема, Винисиус (Родриго 72).

Предупреждения: Робертсон, Филлипс — Каземиро.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2021 00:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 15.04.2021 00:21 # thegodfather
    глянул обзор мс)))
    получается норм джан за 2 матча подарил сити путевку в полуфинал)

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  2. lfcynwa 15.04.2021 00:20 # lfcynwa
    ИНВАЛЛАХ ЛЕЕЕЕЕЕЕЕ

    пенсобратикам удачи против гишпанского супостата недоброго!

    транжирить нельзя столько было, Реал провел мастер-класс в первой игре - поэтому и заслуженно прошли в полуфинал

    теперь за престижный трофей гуннеров, вперде колбаса!

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  3. bezviz 15.04.2021 00:18 # bezviz
    ах, ну и на последок классека:

    09.02.2021 21:43 #
    sausage

    Ранова-то пенсы всё-таки переобулись. Опять верят в свою тиму, видят её в 4-ке в конце сезона, надеются, что хлопнут Атлетико и хоронят Ливерпуль. Даже ry-l воспрял и на что-то из этого надеется. Последние 3,5 сезона их ничему не научили. Неужели они такие невменяемые, эти местные пенсы?

    Источник: http://fapl.ru/posts/83972/?c=1

    19.03.2021 15:46 #
    sausage

    Норм, норм, ответочка Реалу за 2018 прилетит. Думаю все в клубе рады такой возможности. Пенсы заебутся Порту обыгрывать, зря они так радуются. Ну и, надеюсь, Холланд вынесет ситюков нах, пусть лучше Дортмунд ЛЧ берёт, если не Ливерпуль, давно заслужили.

    Источник: http://fapl.ru/posts/84757/?c=1

    хлопнули реал, отомстили так сказать, правда очко разорвалось от 3 палок, а Челси пздц как зае6ался проходить атлетико и порто....

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  4. kojan 15.04.2021 00:17 # kojan
    Невилл предсказывает вылет "Ливерпуля" из Лиги Чемпионов

    Источник: http://fapl.ru/posts/85262/
    Гари поджарил колбасу.... Реал лишил лузерпуль девственности, хоть и не настоящим манером, а всё-таки...

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  5. alexander-arnold 15.04.2021 00:17 # alexander-arnold
    Эх Жаль. Даже гений Трента не помог бесхарактерным тряпкам. Милнеру и Вейналдуму спасибо за матч, напомнили что они являются сердцем всего Ливерпуля, как и Хендо.
    Ну теперь у пацанов будет время подумать, нужны ли они Ливерпулю.

    Тьяго не вписался в Ливерпуль, даже Шакири более эффективен, чем он.

    Всем удачи, все команды заслуживают победы ЛЧ в этом сезоне

    Но смотреть я это не буду

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  6. gandalf 15.04.2021 00:14 # gandalf
    Как же гении Неймар и Мбаппе с ди Марией обоссут лысого. Ставлю на 6-3 по сумме 2х матчей

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  7. manutd-20champ 15.04.2021 00:14 # manutd-20champ
    сито в полуфинале, лузерка снова на страпоне.
    оптимисты, крепитесь.

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  8. sisyazavr 15.04.2021 00:13 # sisyazavr
    Реал надо убирать с пути. МС или ПСЖ - все равно, если Челси возьмет ЛЧ, то это будет великая победа.

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  9. ba-29 15.04.2021 00:12 # ba-29
    Кмон пенсы, кмон К Р А С U B O! ))))

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  10. sausage 15.04.2021 00:12 # sausage
    Как ни крути Ливерпуль провёл хороший матч. Особенно первый тайм, в нём был прежний чемпионский Ливерпуль, жаль не повезло с завершением. Замены Клоппа ничего не добавили, а скорее наоборот сбили темп и вариативность в атаке. Трент - лучший сегодня был на поле, и в защите отработал классно и креативил, порой даже включал плеймейкера. Но этот сезон не их, спад очевиден. Го в 4-ку.
    PS Казанский явный реалодрочер, нёс хуйню откровенную.

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  11. thegodfather 15.04.2021 00:11 # thegodfather
    полуфиналы интересные, но надеюсь финала лысых шарлатанов не будет

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  12. thegodfather 15.04.2021 00:10 # thegodfather
    но с болелами на стадике, предполагаю, лфк прошел бы

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  13. kojan 15.04.2021 00:09 # kojan
    лузерпуль забыл повесить банер - СЕКС не предлагать...

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  14. hammersmith 15.04.2021 00:08 # hammersmith
    ПОДЗАЛУ

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  15. thegodfather 15.04.2021 00:08 # thegodfather
    я того рот ебал, НО ПЕНСЫ ДОЛЖНЫ НАХУЙ БЫТЬ В ФИНАЛЕ

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  16. hachidlo 15.04.2021 00:07 # hachidlo
    Клопп получил одного из лучших плеймейкеров прошлого ЛЧ, человека, с чистом футбольным интеллектом, и как он с ним распорядился? А никак, ведь Тьяго не умеет бежать как оголтелый дуболом через всё поле, чтобы в итоге пробить или навесить, чтобы там уже кто-то пробил. Будь на месте испанца Цимекис - ничего бы не поменялось.
    Серьёзно, футбол Клоппа напоминает геймлей фифы 13, когда все пытались ускориться и забросить, либо навесить с фланга.
    Тьяго лишь своё счастье упустил, не перейдя в Сити.

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  17. skychnie-oboi 15.04.2021 00:07 # skychnie-oboi
    В таких матчах - с упованием на чудо - нужно все 70% моменты забивать.
    А после 2 проебанных 99% моментов - стало ясно - что чудо будет не сегодня.
    На этом все - боролись старались - но обосрались.Тройка напов просто нули.Покупайте других.

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  18. liverfun 15.04.2021 00:07 # liverfun
    играли здорово, но с нулевой реализацией, и игрой всего в одном матче дальше не пройти. претензий сегодня по самоотдаче не было ни к кому.
    матч напомнил прошлогоднюю игру с атлетико, там тоже кучу моментов засрали и в итоге вылетели.
    важно успешно докатать в апл этот странный сезон. летом будет нужен отдых ребятам и чистка состава.
    клопп топ

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  19. brown-ale 15.04.2021 00:06 # brown-ale
    Юрген, в Баварке снова есть вакансия.

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  20. m-ballack 15.04.2021 00:05 # m-ballack
    Заголовок жеский пздц, но по делу) Скаузерам не унывать, там на подходе матчи с Лестером и ВХЮ у пенсов. Если осилим, то все в четвёрке буим, нормас. По матчу хз, вроде бегали и били, но даж с Верником на острие что то да забили бы, среал пешеходы eбyчие, если Тухлый им воздух не перекроет в полуфинале, то эт будет фейл.

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