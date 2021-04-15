"Ливерпуль" оформил бестрофейный сезон вылетом из Лиги Чемпионов

Сыграв без голов ответный чертвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала", "Ливерпуль" оформил вылет из турнира, а вместе с этим — и бестрофейный сезон.

По сравнению с выездом в Мадрид на прошлой неделе в старте у "красных" появились Джеймс Милнер и Роберто Фирмино, заменив Наби Кейта и Диогу Жоту.



Хозяева "Энфилда" очень мощно начали матч, и уже на второй минуте Мохамед Салах мог открыть счет, но голкипер "Реала" Тибо Куртуа ногами отразил мяч после удара египтянина.



На 11-й минуте Куртуа еще раз выручил свою команду, отразив дальний выстрел Милнера.



"Реал" выдержал этот стартовый натиск, замедлил темп и сам стал пытаться контролировать мяч. На 20-й минуте Карим Бензема, оказавшись на краю чужой штрафной, взял игру на себя и нанес удар с рикошетом в штангу.



Атаки "Ливерпуля" не сошли на нет, но стали менее резкими. Вдобавок у "красных" сбился прицел — незадолго до перерыва Салах и Джорджиньо Вейналдум пробили выше ворот из хороших позиций.



Во втором тайме хозяева продолжили транжирить моменты. Команда Юргена Клоппа была вынуждена рисковать, и однажды это едва не обернулось бедой — Алиссон совершил два сейва подряд. Но счет так и не был открыт — "Реал" выстоял, причем не сильно напрягаясь.



"Ливерпулю" требовался один гол, чтобы сделать игру совсем другой. Но сочетание таких факторов, как надежная игра Тибо Куртуа и его защитников, а также собственная расточительность, сделало камбэк невозможным.



"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 1:3



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Жота 60), Робертсон, Милнер (Алькантара 60), Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино (Шакири 82), Мане (Окслейд-Чемберлен 82).



"Реал": Куртуа, Вальверде, Милитао, Начо, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос (Одриосола 72), Асенсио (Иско 88), Бензема, Винисиус (Родриго 72).



Предупреждения: Робертсон, Филлипс — Каземиро.