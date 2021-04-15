"Ливерпуль" оформил бестрофейный сезон вылетом из Лиги Чемпионов
Сыграв без голов ответный чертвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала", "Ливерпуль" оформил вылет из турнира, а вместе с этим — и бестрофейный сезон.
По сравнению с выездом в Мадрид на прошлой неделе в старте у "красных" появились Джеймс Милнер и Роберто Фирмино, заменив Наби Кейта и Диогу Жоту.
Хозяева "Энфилда" очень мощно начали матч, и уже на второй минуте Мохамед Салах мог открыть счет, но голкипер "Реала" Тибо Куртуа ногами отразил мяч после удара египтянина.
На 11-й минуте Куртуа еще раз выручил свою команду, отразив дальний выстрел Милнера.
"Реал" выдержал этот стартовый натиск, замедлил темп и сам стал пытаться контролировать мяч. На 20-й минуте Карим Бензема, оказавшись на краю чужой штрафной, взял игру на себя и нанес удар с рикошетом в штангу.
Атаки "Ливерпуля" не сошли на нет, но стали менее резкими. Вдобавок у "красных" сбился прицел — незадолго до перерыва Салах и Джорджиньо Вейналдум пробили выше ворот из хороших позиций.
Во втором тайме хозяева продолжили транжирить моменты. Команда Юргена Клоппа была вынуждена рисковать, и однажды это едва не обернулось бедой — Алиссон совершил два сейва подряд. Но счет так и не был открыт — "Реал" выстоял, причем не сильно напрягаясь.
"Ливерпулю" требовался один гол, чтобы сделать игру совсем другой. Но сочетание таких факторов, как надежная игра Тибо Куртуа и его защитников, а также собственная расточительность, сделало камбэк невозможным.
"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 1:3
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Жота 60), Робертсон, Милнер (Алькантара 60), Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино (Шакири 82), Мане (Окслейд-Чемберлен 82).
"Реал": Куртуа, Вальверде, Милитао, Начо, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос (Одриосола 72), Асенсио (Иско 88), Бензема, Винисиус (Родриго 72).
Предупреждения: Робертсон, Филлипс — Каземиро.
15.04.2021 00:00
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Последние комментарии:
глянул обзор мс)))
получается норм джан за 2 матча подарил сити путевку в полуфинал)
(ответить)
ИНВАЛЛАХ ЛЕЕЕЕЕЕЕЕ
пенсобратикам удачи против гишпанского супостата недоброго!
транжирить нельзя столько было, Реал провел мастер-класс в первой игре - поэтому и заслуженно прошли в полуфинал
теперь за престижный трофей гуннеров, вперде колбаса!
(ответить)
ах, ну и на последок классека:
09.02.2021 21:43 #
sausage
Ранова-то пенсы всё-таки переобулись. Опять верят в свою тиму, видят её в 4-ке в конце сезона, надеются, что хлопнут Атлетико и хоронят Ливерпуль. Даже ry-l воспрял и на что-то из этого надеется. Последние 3,5 сезона их ничему не научили. Неужели они такие невменяемые, эти местные пенсы?
Источник: http://fapl.ru/posts/83972/?c=1
19.03.2021 15:46 #
sausage
Норм, норм, ответочка Реалу за 2018 прилетит. Думаю все в клубе рады такой возможности. Пенсы заебутся Порту обыгрывать, зря они так радуются. Ну и, надеюсь, Холланд вынесет ситюков нах, пусть лучше Дортмунд ЛЧ берёт, если не Ливерпуль, давно заслужили.
Источник: http://fapl.ru/posts/84757/?c=1
хлопнули реал, отомстили так сказать, правда очко разорвалось от 3 палок, а Челси пздц как зае6ался проходить атлетико и порто....
(ответить)
Невилл предсказывает вылет "Ливерпуля" из Лиги Чемпионов
Источник: http://fapl.ru/posts/85262/
Гари поджарил колбасу.... Реал лишил лузерпуль девственности, хоть и не настоящим манером, а всё-таки...
(ответить)
Эх Жаль. Даже гений Трента не помог бесхарактерным тряпкам. Милнеру и Вейналдуму спасибо за матч, напомнили что они являются сердцем всего Ливерпуля, как и Хендо.
Ну теперь у пацанов будет время подумать, нужны ли они Ливерпулю.
Тьяго не вписался в Ливерпуль, даже Шакири более эффективен, чем он.
Всем удачи, все команды заслуживают победы ЛЧ в этом сезоне
Но смотреть я это не буду
(ответить)
Как же гении Неймар и Мбаппе с ди Марией обоссут лысого. Ставлю на 6-3 по сумме 2х матчей
(ответить)
сито в полуфинале, лузерка снова на страпоне.
оптимисты, крепитесь.
(ответить)
Реал надо убирать с пути. МС или ПСЖ - все равно, если Челси возьмет ЛЧ, то это будет великая победа.
(ответить)
Кмон пенсы, кмон К Р А С U B O! ))))
(ответить)
Как ни крути Ливерпуль провёл хороший матч. Особенно первый тайм, в нём был прежний чемпионский Ливерпуль, жаль не повезло с завершением. Замены Клоппа ничего не добавили, а скорее наоборот сбили темп и вариативность в атаке. Трент - лучший сегодня был на поле, и в защите отработал классно и креативил, порой даже включал плеймейкера. Но этот сезон не их, спад очевиден. Го в 4-ку.
PS Казанский явный реалодрочер, нёс хуйню откровенную.
(ответить)
полуфиналы интересные, но надеюсь финала лысых шарлатанов не будет
(ответить)
но с болелами на стадике, предполагаю, лфк прошел бы
(ответить)
лузерпуль забыл повесить банер - СЕКС не предлагать...
(ответить)
ПОДЗАЛУ
(ответить)
я того рот ебал, НО ПЕНСЫ ДОЛЖНЫ НАХУЙ БЫТЬ В ФИНАЛЕ
(ответить)
Клопп получил одного из лучших плеймейкеров прошлого ЛЧ, человека, с чистом футбольным интеллектом, и как он с ним распорядился? А никак, ведь Тьяго не умеет бежать как оголтелый дуболом через всё поле, чтобы в итоге пробить или навесить, чтобы там уже кто-то пробил. Будь на месте испанца Цимекис - ничего бы не поменялось.
Серьёзно, футбол Клоппа напоминает геймлей фифы 13, когда все пытались ускориться и забросить, либо навесить с фланга.
Тьяго лишь своё счастье упустил, не перейдя в Сити.
(ответить)
В таких матчах - с упованием на чудо - нужно все 70% моменты забивать.
А после 2 проебанных 99% моментов - стало ясно - что чудо будет не сегодня.
На этом все - боролись старались - но обосрались.Тройка напов просто нули.Покупайте других.
(ответить)
играли здорово, но с нулевой реализацией, и игрой всего в одном матче дальше не пройти. претензий сегодня по самоотдаче не было ни к кому.
матч напомнил прошлогоднюю игру с атлетико, там тоже кучу моментов засрали и в итоге вылетели.
важно успешно докатать в апл этот странный сезон. летом будет нужен отдых ребятам и чистка состава.
клопп топ
(ответить)
Юрген, в Баварке снова есть вакансия.
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Заголовок жеский пздц, но по делу) Скаузерам не унывать, там на подходе матчи с Лестером и ВХЮ у пенсов. Если осилим, то все в четвёрке буим, нормас. По матчу хз, вроде бегали и били, но даж с Верником на острие что то да забили бы, среал пешеходы eбyчие, если Тухлый им воздух не перекроет в полуфинале, то эт будет фейл.
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