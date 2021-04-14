"Сити" повторно победил "Боруссию" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" повторно переиграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 1:2, впервые при Хосепе Гвардиоле достигнув полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

Относительно первой четвертьфинальной встречи в стартовом составе "горожан" произошло лишь одно изменение. Место Жоау Канселу слева в обороне занял Александр Зинченко.



Матч в Дортмунде начался с гола хозяев. На 15-й минуте Эрлинг Холанд стянул на себя внимание защитников "Сити", а затем отдал пас в центр штрафной на Джуда Беллингема, который свободно принял мяч и нанес крученый удар — 1:0.



Этот счет устраивал уже "Боруссию". Поэтому гости пошли большими силами вперед, а их соперник пытался огрызаться.



Хорошую возможность сравнять счет имел Кевин Де Брюйне, отобравший мяч у зазевавшегося Матеу Морея на границе штрафной площади, однако удар бельгийца пришелся в крестовину.



В остатке тайма "Боруссия" самоотверженно отбивалась, но в то же время не прижималась чересчур к своим воротам и всегда была готова уколоть.



Вскоре после начала второго тайма "горожане" заработали пенальти. Эмре Джан областью плеча прервал передачу Фодена вдоль ворот, а Рияд Махрез совладал с нервами, исполняя 11-метровый — 1:1.



Хозяевам требовалось забивать, чтобы перевести матч в экстра-таймы, однако "Сити" достаточно уверенно контролировал игру, не позволяя сопернику создавать опасные моменты.



А на 75-й минуте все стало окончательно ясно. После розыгрыша углового через короткий пас Фоден нанес дальний удар с касанием ближней штанги — 1:2.



Остаток матча стал формальностью. "Боруссии" уже все было ясно.



"Сити" пощекотал нервы своим фанатам, пропустив быстрый гол. Однако "горожане" не дрогнули и своим старанием заслужили пройти дальше.



"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:2 (1:0) по сумме двух матчей — 2:4



Голы: Беллингем 15 — Махрез 55 (пен), Фоден 75.



"Боруссия Дортмунд": Хитц, Морей (Тиггес 81), Аканджи, Хуммельс, Геррейро, Джан, Дауд (Азар 76), Беллингем (Брандт 81), Ройс, Кнауфф (Рейна 68), Холанд.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Махрез (Стерлинг 88), Фоден, Силва.



Предупреждение: Беллингем.