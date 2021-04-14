"Сити" повторно победил "Боруссию" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

Фил Фоден "Манчестер Сити" повторно переиграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 1:2, впервые при Хосепе Гвардиоле достигнув полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

Относительно первой четвертьфинальной встречи в стартовом составе "горожан" произошло лишь одно изменение. Место Жоау Канселу слева в обороне занял Александр Зинченко.

Матч в Дортмунде начался с гола хозяев. На 15-й минуте Эрлинг Холанд стянул на себя внимание защитников "Сити", а затем отдал пас в центр штрафной на Джуда Беллингема, который свободно принял мяч и нанес крученый удар — 1:0.

Этот счет устраивал уже "Боруссию". Поэтому гости пошли большими силами вперед, а их соперник пытался огрызаться.

Хорошую возможность сравнять счет имел Кевин Де Брюйне, отобравший мяч у зазевавшегося Матеу Морея на границе штрафной площади, однако удар бельгийца пришелся в крестовину.

В остатке тайма "Боруссия" самоотверженно отбивалась, но в то же время не прижималась чересчур к своим воротам и всегда была готова уколоть.

Вскоре после начала второго тайма "горожане" заработали пенальти. Эмре Джан областью плеча прервал передачу Фодена вдоль ворот, а Рияд Махрез совладал с нервами, исполняя 11-метровый — 1:1.

Хозяевам требовалось забивать, чтобы перевести матч в экстра-таймы, однако "Сити" достаточно уверенно контролировал игру, не позволяя сопернику создавать опасные моменты.

А на 75-й минуте все стало окончательно ясно. После розыгрыша углового через короткий пас Фоден нанес дальний удар с касанием ближней штанги — 1:2.

Остаток матча стал формальностью. "Боруссии" уже все было ясно.

"Сити" пощекотал нервы своим фанатам, пропустив быстрый гол. Однако "горожане" не дрогнули и своим старанием заслужили пройти дальше.

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:2 (1:0) по сумме двух матчей — 2:4

Голы: Беллингем 15 — Махрез 55 (пен), Фоден 75.

"Боруссия Дортмунд": Хитц, Морей (Тиггес 81), Аканджи, Хуммельс, Геррейро, Джан, Дауд (Азар 76), Беллингем (Брандт 81), Ройс, Кнауфф (Рейна 68), Холанд.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Махрез (Стерлинг 88), Фоден, Силва.

Предупреждение: Беллингем.


Метки Боруссия, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2021 23:55

Количество просмотров Просмотров: 997

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Последние комментарии:




  1. kler 15.04.2021 00:19 # kler
    КОРОЛИ!!!

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  2. high-malvern 15.04.2021 00:09 # high-malvern
    Сегодня еще ДР, спасибо Сити за победу))

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  3. high-malvern 15.04.2021 00:08 # high-malvern
    КОРОЛИ!

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  4. dimkocity 15.04.2021 00:06 # dimkocity
    Короли!

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  5. madchester 15.04.2021 00:03 # madchester
    Красавцы!The Koroli!!!

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  6. cheburek-from-kz 15.04.2021 00:02 # cheburek-from-kz
    Офигеть, портовые животные оказывается опять напали на автобус перед матчем, теперь на Реала.

    ПОртовые самые отбитые выродки, вроде недавно на автобус Сити нападали гниды, теперь снова.

    Здорово, что этих ублюдков выкинули из ЛЧ.

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  7. m-ballack 14.04.2021 23:59 # m-ballack
    А где новость по скаузерам?

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  8. winslow 14.04.2021 23:59 # winslow
    Блеать неужели !!! полуфинал будет интересным !!!

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  9. thegodfather 14.04.2021 23:58 # thegodfather
    Все-таки осилили дортмунд, похвально

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  10. mancunia-planet 14.04.2021 23:58 # mancunia-planet
    Просто идеальный второй тайм у Сити, первый так себе. А гол Фодена какой пздатый, каждый матч играет превосходно. Лучший у Сити.
    Могли и больше забивать легко.

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  11. griezmann 14.04.2021 23:57 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  12. electric 14.04.2021 23:57 # electric
    0 finals?

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  13. arhangel777 14.04.2021 23:57 # arhangel777
    Всех болел Сити с победой!
    C’mon City!!!

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  14. mancityman 14.04.2021 23:56 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  15. m-ballack 14.04.2021 23:56 # m-ballack
    Как будто кто то смотрел этот матч, Миха рофлит

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  16. true-manc 14.04.2021 23:56 # true-manc
    Опять победили на КОРОЛЕВСКОМ характере. Пеп гений: сумел в перерыве мотивировать ребят, чтобы они переломили ход матча. Филя просто умница. Пока что безоговорочно является самым талантливым английским игроком.

    Судьи снова тащили Боруссию как могли: рефери должен был сегодня два пенальти им в ворота ставить, но ограничился всего одним.

    Тем не менее, изъянов у нас в игре много. Боюсь представить, что будет вытворять Мбаппе. ПСЖ фаворит в полуфинале, но верим в чудо, конечно. Вперёд, КОРОЛИ!!!

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