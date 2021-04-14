Лингард пока не определился с планами на следующий сезон

Вингер "Вест Хэма" Джесси Лингард пока не решил, где хочет выступать в следующем сезоне.

Сыграв только три матча за "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне, в январе Лингард отправился в аренду в "Вест Хэм", где выглядит просто блестяще.



Джесси забил восемь голов в девяти матчах Премьер-Лиги за "молотобойцев", чем, по слухам, привлек внимание крупнейших клубов Европы, включая "Реал", ПСЖ и "Интер".



Кроме того, на пресс-конференции в среду главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что он будет рад возвращению Лингарда на "Олд Траффорд".



По информации Goal, уже несколько клубов обозначили свой интерес, сделав запросы насчет Лингарда, но сам Джесси пока не решил, хочет он остаться в "Вест Хэме", вернуться в "Юнайтед" или перейти в куда-нибудь еще.



В идеале Лингард хотел бы выступать за клуб из Лиги Чемпионов, но не менее важно для 28-летнего англичанина играть регулярно, чего он был лишен в "Юнайтед".



Также сообщается, что представители Лингарда выступают против того, чтобы Джесси становился разменной монетой в сделке по переходу полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса в "Юнайтед".