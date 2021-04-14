Мерсон: "Агуэро подходит для стиля "Челси"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро идеально бы подошел "Челси".

Согласно слухам, покидающий "Сити" в конце сезона Агуэро хочет остаться в Премьер-Лиге, и "Челси" называется одним из претендентом на Серхио.



По мнению Мерсона, команде Томаса Тухеля как раз не хватает игрока, который станет наконечником атак команды.



"На мой взгляд, Агуэро подходит для игрового стиля "Челси".



"Челси" доминирует в матчах, диктует игру, много владеет мячом, играет в аккуратный футбол на подступах к штрафной в поисках этого короткого паса, так что им нужен игрок вроде Агуэро, способный ускориться на три-четыре метра".



"Мне нравятся Тэмми Абрахэм и Оливье Жиру, они хорошие игроки, но принесут ли они тебе титул Премьер-Лиги? Нет, и я утверждаю это, потому что их не будет в числе пяти-шести лучших бомбардиров в лиге".



"Ты смотришь на "Челси" сейчас и видишь, что их лучшие бомбардиры в лиге — это Мейсон Маунт и Абрахэм, у которых по шесть голов. Поэтому "Челси" и находится там, где находится".



"Если ты добавишь в эту команду того, кто будет забивать по 20 голов за сезон, финишируя за Харри Кейном и Мохамедом Салахом в споре бомбардиров, ты получишь дополнительные 11, 12, 15 очков. Это где-то 14 победных голов".



"Думаю, им нужен центральный нападающий, который может забивать голы, потому что у Тимо Вернера это не получается", — сообщил Мерсон Sky Sports.