Босс "Боруссии": "Гвардиола не имеет права критиковать другие клубы"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке ответил на критику со стороны главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

В преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Боруссии" на прошлой неделе Гвардиола буквально обвинил своего соперника, что тот подкупает футбольных агентов ради приглашения лучших молодых талантов.



Однако Ватцке не понимает, как стиль работы "Боруссии" может критиковать тот, кто сам не знает счета деньгам.



"За последние пять лет он потратил почти 1 миллиард евро на новых игроков. У кого еще есть такая возможность? Он не имеет права критиковать другие клубы".



"Наша стратегия великолепно работает, но нам сложно развивать команду, потому что через два-три года эти молодые игроки вроде Эрлинга Холанда или Джейдона Санчо, если они хорошо себя проявляют, становятся целями для крупнейших клубов Европы. У нас нет выбора".



"Дортмунд — не тот клуб, где ты должен иметь большие амбиции, потому что здесь нет больших денег".



"Если бы мы могли потратить 1 миллиард евро в течение пяти или 10 лет, как некоторые другие клубы, тогда у нас были бы амбиции. Чего я хочу, так это быть одним из 10-12 лучших клубов в Европе и выиграть какие-нибудь трофеи в Германии", — сообщил Ватцке BBC.