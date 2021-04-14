Сульшер объяснил неважную домашнюю форму "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил неважную домашнюю форму своей команды отвлекающими красными полотнами, которыми были затянуты кресла на "Олд Траффорд".

В этом сезоне "Юнайтед" набрал дома 27 очков в Премьер-Лиге против 36 на выезде, на "Олд Траффорд" потерпев четыре поражения и трижды сыграв вничью.



В предыдущих раундах плей-офф Лиги Европы "дьяволы" тоже неудачно играли дома, добыв ничейные результаты против "Реал Сосьедад" (0:0) и "Милана" (1:1).



В преддверии матча против "Гранады" Сульшер поддержал безумную теорию, недавно высказанную фанатом "Ливерпуля", о красном фоне как об отвлекающем факторе.



"Вы уже можете видеть изменения — баннеры на стадионе больше не красные. Мы изучили этот вопрос. Цвет полотен не может быть оправданием нашей домашней формы, но некоторые игроки признали, что красный фон слегка мешает им, когда тебе нужно принять решение за долю секунды, оглядываясь через плечо в поисках партнера".



"Кроме того, когда у тебя есть преимущество в четыре гола (как против "Реал Сосьедад"), тебе особо не нужно выигрывать ответный матч, и ничья 0:0 была хорошим результатом. А против "Милана" мы пропустили на последней минуте".



"Я по-прежнему думаю, что мы неплохо играем дома. Мы плохо начали сезон, потерпев домашние поражения от "Пэлас", "Тоттенхэма" и "Арсенала", но затем мы прибавили", — цитирует Сульшера The Guardian.