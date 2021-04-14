Миньоле объяснил плохую форму Алиссона

Бывший голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле считает, что первый номер "красных" Алиссон переживает те же проблемы, что и он в свое время.

В этом сезоне к игре Алиссона появилось немало вопросов. 28-летний бразилец отметился результативными ошибками в недавних матчах против "Манчестер Сити", "Лестера", "Астон Виллы" и "Ливерпуля".



Миньоле чувствует, что Алиссон страдает от слабости обороны, страдающей от потери Виргила Ван Дейка. Травмы тоже не помогают экс-игроку "Ромы".



"У такой формы Алиссона есть несколько причин. Во-первых, он перенес ряд травм, но также нужно учитывать тот факт, что почти весь сезон они проводят без Виргила Ван Дейка".



"С потерей Ван Дейка значительно пострадала их стабильность. То, что он дает команде, чувствовалось еще в мой период в клубе. К моменту прихода Ван Дейка я оказался в запасе".



"Стоило ему начать играть, и мы перестали пропускать голы. Есть большая разница между "Ливерпулем" с ним и без него", — цитирует Миньоле Liverpool Echo.