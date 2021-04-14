Райс заинтересован в переходе в "Юнайтед"
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.
Как стало известно Manchester Evening News, Райс интересовался насчет "Юнайтед" у вызванных в сборную Англии игроков "красных дьяволов" во время международного перерыва в прошлом месяце.
По информации издания, особенно тщательно Деклан, находящийся на радаре у "Юнайтед" уже более двух лет, разговаривал с защитниками Харри Магуайром и Люком Шоу.
Отслеживая прогресс Райса в течение этого времени, скауты клуба с "Олд Траффорд" составили мнение, что в будущем Деклан может трансформироваться из классического опорника в полузащитника в стиле "бокс-ту-бокс".
Пока неясно, решатся ли "дьяволы" выдвинуть предложение о покупке Райса, оцениваемого в 100 миллионов фунтов, однако с недавних пор у них появился рычаг давления на "Вест Хэм" в лице вингера Джесси Лингарда, который блестяще выступает за "молотобойцев" на правах аренды.
14.04.2021 18:00
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Обычно такие идиотские трансферы лишь песики Грановской проводят
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ахахаха, кто еще не ссал на щелси?
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то в челси то в юнайтед
завтра в ситу
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ебаное дерево опорки , нах не нужен . Брать надо невеша
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А как же Щольсбери? Местные фонады уже схемки пилили с Райсом и теперь точно захлебнутся в собственной моче.
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Надеюсь Лингардиньё будет рпзменной монетой. Райс не Яя Турэ, на которого он равняется, но для опорной зоны точно будет полезен. Да и возраст хороший, 22 ему вроде.
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