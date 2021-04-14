Райс заинтересован в переходе в "Юнайтед"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

Как стало известно Manchester Evening News, Райс интересовался насчет "Юнайтед" у вызванных в сборную Англии игроков "красных дьяволов" во время международного перерыва в прошлом месяце.



По информации издания, особенно тщательно Деклан, находящийся на радаре у "Юнайтед" уже более двух лет, разговаривал с защитниками Харри Магуайром и Люком Шоу.



Отслеживая прогресс Райса в течение этого времени, скауты клуба с "Олд Траффорд" составили мнение, что в будущем Деклан может трансформироваться из классического опорника в полузащитника в стиле "бокс-ту-бокс".



Пока неясно, решатся ли "дьяволы" выдвинуть предложение о покупке Райса, оцениваемого в 100 миллионов фунтов, однако с недавних пор у них появился рычаг давления на "Вест Хэм" в лице вингера Джесси Лингарда, который блестяще выступает за "молотобойцев" на правах аренды.