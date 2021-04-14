Сульшер: "Будем рады возвращению Лингарда"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что он открыт к возвращению вингера Джесси Лингарда на "Олд Траффорд".

Отправившись в "Вест Хэм" на вторую половину этого сезона на правах аренды, 28-летний Лингард забил восемь голов в девяти матчах Премьер-Лиги за "молотобойцев".



Согласно слухам, своей игрой Лингард привлек внимание "Арсенала", "Реала", ПСЖ и "Интера", однако Сульшер допускает, что Джесси получит второй шанс в "Юнайтед", где он сыграл только три матча в первой половине сезона и где у него остается год по контракту.



"Джесси великолепен с момента своего ухода, и я отвечал насчет него уже несколько раз".



"Мы могли бы поступить эгоистично и оставить его у себя, потому что такому игроку всегда найдется роль. Джесси — славный малый, он насквозь свой для "Манчестер Юнайтед", он никогда не жаловался мне и не создавал проблем".



"Он просто брался за работу и упорно трудился, заслуживая шанса играть больше. Поэтому мы и отпустили его в "Вест Хэм". Тем, что он сделал для "Манчестер Юнайтед", он заслужил этот шанс".



"Конечно, мы будем рады его возвращению. Надеюсь, он отправится на Евро, потому что эта цель достижима для него, учитывая его игру и уверенность в себе сейчас".



"Надеюсь, он сильно завершит сезон. Здесь его ситуация была другой, потому что на любимой позиции Джесси играл Бруну (Фернандеш), чья форма была великолепна".



"Мы просто решили отпустить его в аренду. Мы рады за Джесси и желаем ему всего наилучшего в остатке сезона, пока он не вернется", — цитирует Сульшера Evening Standard.