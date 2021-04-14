Лено: "Я открыт к новому приключению"

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено сделал намек на свой уход из лондонского клуба.

Перед стартом этого сезона главный тренер "Арсенала" Микель Артета принял расстроившее многих фанатов решение продать Эмилиано Мартинеса и восстановить в статусе первого номера Лено, который пропустил концовку прошлой кампании из-за травмы.



Однако отблагодарить Артету и присягнуть на верность "Арсеналу", за который он выступает с 2018 года, Лено пока не готов.



"Нет, я еще не вступал в переговоры с клубом. Думаю, сейчас не время, чтобы обсуждать будущее".



"Я знаю, что у меня остается еще два года по контракту. Кроме того, мне 29, и для голкипера я не так уж стар. Поэтому в запасе у меня еще несколько лет".



"Я очень счастлив в клубе. Я не знаю, что случится в будущем, но я открыт ко всему — возможно, к новому приключению или к тому, чтобы остаться в "Арсенале".



"Как я уже сказал, в данный момент я не думаю о своем будущем, потому что два года — это большой срок. В данный момент у нас с клубом нет никакого диалога", — цитирует Лено Evening Standard.