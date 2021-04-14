Артета: "Только результаты убедят людей в прогрессе "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что он может убедить людей в прогрессе своей команды только с помощью результатов.
В первом полном сезоне Артеты на тренерском мостике "Арсенала" лондонцы пока что занимают только девятое место в Премьер-Лиге.
Также у "канониров" есть Лига Европы, где им теперь нужно забивать "Славии" после 1:1 дома, чтобы выйти в полуфинал. И Микель соглашается, что успех в этом соревновании определит, насколько хорошим будет нынешний сезон в глазах сторонних наблюдателей.
"Абсолютно, мы должны побеждать в четверг, чтобы продемонстрировать свой прогресс".
"Результаты — это единственная осязаемая вещь. Хорошо ты делаешь свою работу или нет, со стороны судят только по результатам".
"Находясь внутри, ты знаешь, что делаешь, и здесь ты можешь судить по разным вещам. Но в конце концов важно лишь то, как это выглядит со стороны. Важно, чтобы это выглядело так, что мы движемся в правильном направлении", — цитирует Артету Sky Sports.
14.04.2021 15:00
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