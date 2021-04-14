Жинола: "Кейн может перейти в другой клуб из Лондона"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Давид Жинола считает, что нападающий "шпор" Харри Кейн был бы заинтересован в переходе в другой лондонский клуб.
Будущее Кейна в "Тоттенхэме" находится под большим вопросом, учитывая высокую вероятность того, что "шпоры" останутся без Лиги Чемпионов на будущий сезон.
Кейна связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и ПСЖ, однако Жинола предполагает, что вариант с "Челси" был бы предпочтительнее для самого Харри.
"Прямо сейчас амбиции "Тоттенхэма" находятся в застойном состоянии. Полагаю, Харри хочет играть за клуб, который даст ему возможность выступать в Лиге Чемпионов, выигрывать трофеи, и немало клубов хотели бы его".
"Покупка Харри Кейна будет стоить довольно дорого, потому что он один из лучших нападающих в современном футболе".
"Кроме того, когда принимаешь такого рода решение, ты всегда учитываешь интересы семьи. Если семье хорошо в Лондоне, ты можешь перейти в другой лондонский клуб".
"Он английский парень, он любит Лондон, и, возможно, он рассмотрел бы предложение из другого лондонского клуба", — сообщил Жинола talkSPORT.
14.04.2021 14:00
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Ну уж явно не в никчёмный гейклуб аснл...
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Каждый день новости про этого Кейна. а ведь ещё и лето впереди...
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