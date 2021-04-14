Жинола: "Кейн может перейти в другой клуб из Лондона"

Харри Кейн Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Давид Жинола считает, что нападающий "шпор" Харри Кейн был бы заинтересован в переходе в другой лондонский клуб.

Будущее Кейна в "Тоттенхэме" находится под большим вопросом, учитывая высокую вероятность того, что "шпоры" останутся без Лиги Чемпионов на будущий сезон.

Кейна связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и ПСЖ, однако Жинола предполагает, что вариант с "Челси" был бы предпочтительнее для самого Харри.

"Прямо сейчас амбиции "Тоттенхэма" находятся в застойном состоянии. Полагаю, Харри хочет играть за клуб, который даст ему возможность выступать в Лиге Чемпионов, выигрывать трофеи, и немало клубов хотели бы его".

"Покупка Харри Кейна будет стоить довольно дорого, потому что он один из лучших нападающих в современном футболе".

"Кроме того, когда принимаешь такого рода решение, ты всегда учитываешь интересы семьи. Если семье хорошо в Лондоне, ты можешь перейти в другой лондонский клуб".

"Он английский парень, он любит Лондон, и, возможно, он рассмотрел бы предложение из другого лондонского клуба", — сообщил Жинола talkSPORT.


Метки Жинола, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2021 14:00

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  1. chelsea88 14.04.2021 14:23 # chelsea88
    Ну уж явно не в никчёмный гейклуб аснл...

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  2. suddenly 14.04.2021 14:01 # suddenly
    Каждый день новости про этого Кейна. а ведь ещё и лето впереди...

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