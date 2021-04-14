"Тоттенхэм" следит за Скоттом Паркером

"Тоттенхэм" проявляет интерес к главному тренеру "Фулхэма" Скотту Паркеру.

Набрав только одно очко из шести последних в Премьер-Лиге, "Тоттенхэм" оказался отброшен на седьмое место в Премьер-Лиге. Наставник "шпор" Жозе Моуриньо уже признал, что с такой игрой его команде будет сложно финишировать в топ-6, не говоря уже о топ-4.



Ожидается, что "Тоттенхэм" попрощается с Моуриньо, если тот не сможет обеспечить клубу попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон, и ранее пресса уже называла несколько имен на замену Жозе, включая Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг".



Однако без Лиги Чемпионов и с крайне ограниченным трансферным бюджетом заманить специалиста уровня Нагельсманна президенту "шпор" Даниэлю Леви было бы крайне проблематично.



Более реалистичным вариатом является 40-летний Паркер, за карьерой которого Леви и руководство "Тоттенхэма" пристально наблюдают.



Паркер — совершенно не чужой человек для "Тоттенхэма". Скотт выступал здесь как игрок с 2011 по 2013 год, а также тренировал команду U-18 "шпор" и был официальным представителем клуба.



Как сообщает Football.London, у Паркера по-прежнему много друзей в Северном Лондоне, а вероятный вылет "Фулхэма" из Премьер-Лиги только упростил бы задачу Леви по возвращению Скотта.