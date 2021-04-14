Тренер "Порту" пожаловался, что Тухель его оскорбил

Сержиу Консейсау и Томас Тухель Наставник "Порту" Сержиу Консейсау пожаловался на оскорбления со стороны тренерского штаба "Челси".

Накануне вечером "Порту" вырвал победу 0:1 против "Челси" в Севилье, но этого оказалось мало — в полуфинал Лиги Чемпионов все равно вышли "синие".

Ответный четвертьфинальный матч получился довольно напряженным, и страсти кипели не только на футбольном поле, но и у бровки.

"Я не знаю, как мне было реагировать, потому что я не совсем понимал, что он (Томас Тухель) говорил".

"Имели место кое-какие оскорбления с их стороны. Это было неприятно, это раздражало, и я переживал за своих игроков".

"Мы сыграли удивительным образом с точки зрения обороны. Мы свели на нет их атаки и старались забить".

"Мы превзошли их в обоих матчах, но нас слегка подвела реализация. В целом я горжусь нашим выступлением в соревновании, но, естественно, я расстроен вылетом", — цитирует Консейсау Evening Standard.

Португальская газета Record добавляет, что Тухель лично произнес в адрес Консейсау фразу "f**k off" на исходе матча.


Метки Консейсау, Лига Чемпионов, Порту, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2021 12:00

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  1. hazardfan 14.04.2021 12:41 # hazardfan
    типичная португалка. Ничего нового. Оба матча проиграли вчистую, о чём он там трещит. А Томас видимо его упрёк, что порту играли слишком грязно. Не умеешь проигрывать-не играй

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  2. bes-ter 14.04.2021 12:04 # bes-ter
    Пипец... вот это оскорбление. Как он спал то? Пусть на фапле побудет один день, вообще повесится. Мягкотелый какой,типичные болела ливера

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  3. felix-the-cat 14.04.2021 12:03 # felix-the-cat
    то что тухлый это крыса ни у кого нет сомнений ухеххехе

    не зря его уволили и из псж и из боруссии ухехех

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