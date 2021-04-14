Тренер "Порту" пожаловался, что Тухель его оскорбил

Наставник "Порту" Сержиу Консейсау пожаловался на оскорбления со стороны тренерского штаба "Челси".

Накануне вечером "Порту" вырвал победу 0:1 против "Челси" в Севилье, но этого оказалось мало — в полуфинал Лиги Чемпионов все равно вышли "синие".



Ответный четвертьфинальный матч получился довольно напряженным, и страсти кипели не только на футбольном поле, но и у бровки.



"Я не знаю, как мне было реагировать, потому что я не совсем понимал, что он (Томас Тухель) говорил".



"Имели место кое-какие оскорбления с их стороны. Это было неприятно, это раздражало, и я переживал за своих игроков".



"Мы сыграли удивительным образом с точки зрения обороны. Мы свели на нет их атаки и старались забить".



"Мы превзошли их в обоих матчах, но нас слегка подвела реализация. В целом я горжусь нашим выступлением в соревновании, но, естественно, я расстроен вылетом", — цитирует Консейсау Evening Standard.



Португальская газета Record добавляет, что Тухель лично произнес в адрес Консейсау фразу "f**k off" на исходе матча.