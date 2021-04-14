Анонс матча "Боруссия Дортмунд" — "Манчестер Сити"

В выездном противостоянии с дортмундской "Боруссией" "Манчестер Сити" постарается впервые при Хосепе Гвардиоле достичь полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

Поздний гол Фила Фодена позволил "Сити" вырвать победу 2:1 против "Боруссии" в первой встрече на прошлой неделе, и теперь именно дортмундцы должны забивать.



"Если ты думаешь о последствиях голов, которые ты должен забить или можешь пропустить, ты забываешь, что должен сделать. Не имеет значения, что случилось в первом матче, у тебя всегда есть шанс во втором".



"Будет лучше, если они не забьют и мы победим, но в Лиге Чемпионов у тебя всегда есть шанс. У нас есть ресурсы, чтобы забить, и у них есть ресурсы, чтобы забить".



"Наш замысел в том, чтобы отправиться туда и сыграть как можно лучше, заставив их почувствовать, что мы приехали не обороняться. Мы хотим сыграть на победу", — сообщил Гвардиола прессе.



- "Боруссия" вылетала в шести случаях из семи предыдущих, проигрывая первый матч в плей-офф Лиги Чемпионов. Единственным исключением стал камбэк против "Бенфики" в сезоне 2016/17.



- "Сити" проходил дальше в 13 случаях из 15, выигрывая первый матч в плей-офф еврокубков, оступившись лишь против "Ювентуса" в 1976/77 и "Монако" в 2016/17.



- В истории Лиги Чемпионов команда, выигравшая первый матч дома со счетом 2:1, чаще вылетала (15 раз), чем проходила дальше (12).



- Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд не смог отличиться только в трех из своих 15 матчей в Лиге Чемпионов. Норвежец забивал в каждом из четырех своих поединков на "Сигнал Идуна Парк" в соревновании (всего 7 голов).



- Если бы Серхио Агуэро забил, то сравнялся с Дидье Дрогба как самый результативный игрок в составе клуба Премьер-Лиги в Лиге Чемпионов (36 голов).



"Сити" оставил Агуэро дома с небольшим мышечным повреждением. Защитник Эмерик Лапорт оправился после ушиба.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия). Первый матч — 1:2

Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 22:00 Онлайн-трансляция