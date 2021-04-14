Анонс матча "Боруссия Дортмунд" — "Манчестер Сити"
В выездном противостоянии с дортмундской "Боруссией" "Манчестер Сити" постарается впервые при Хосепе Гвардиоле достичь полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.
Поздний гол Фила Фодена позволил "Сити" вырвать победу 2:1 против "Боруссии" в первой встрече на прошлой неделе, и теперь именно дортмундцы должны забивать.
"Если ты думаешь о последствиях голов, которые ты должен забить или можешь пропустить, ты забываешь, что должен сделать. Не имеет значения, что случилось в первом матче, у тебя всегда есть шанс во втором".
"Будет лучше, если они не забьют и мы победим, но в Лиге Чемпионов у тебя всегда есть шанс. У нас есть ресурсы, чтобы забить, и у них есть ресурсы, чтобы забить".
"Наш замысел в том, чтобы отправиться туда и сыграть как можно лучше, заставив их почувствовать, что мы приехали не обороняться. Мы хотим сыграть на победу", — сообщил Гвардиола прессе.
- "Боруссия" вылетала в шести случаях из семи предыдущих, проигрывая первый матч в плей-офф Лиги Чемпионов. Единственным исключением стал камбэк против "Бенфики" в сезоне 2016/17.
- "Сити" проходил дальше в 13 случаях из 15, выигрывая первый матч в плей-офф еврокубков, оступившись лишь против "Ювентуса" в 1976/77 и "Монако" в 2016/17.
- В истории Лиги Чемпионов команда, выигравшая первый матч дома со счетом 2:1, чаще вылетала (15 раз), чем проходила дальше (12).
- Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд не смог отличиться только в трех из своих 15 матчей в Лиге Чемпионов. Норвежец забивал в каждом из четырех своих поединков на "Сигнал Идуна Парк" в соревновании (всего 7 голов).
- Если бы Серхио Агуэро забил, то сравнялся с Дидье Дрогба как самый результативный игрок в составе клуба Премьер-Лиги в Лиге Чемпионов (36 голов).
"Сити" оставил Агуэро дома с небольшим мышечным повреждением. Защитник Эмерик Лапорт оправился после ушиба.
Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия). Первый матч — 1:2
Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 22:00 Онлайн-трансляция
14.04.2021 11:00
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Удачи парням! Надеюсь им хватит холоднокровия и спокойстви выйти и сыграть в свой футбол.
C’mon City!!!
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В этот раз надеюсь на адекватное судейство
В прошлом матче КОРОЛИ героически вырвали победу несмотря на чудовищный судейский произвол. Нас весь матч нагло засуживали: не поставили пенальти на Родри, штрафные опасные назначали, когда шмели падали от дуновения ветра. Хорошо хоть рефери хватило совести не засчитывать гол Беллингема, когда тот травмоопасно срубил нашего Эдерсона. Неудивительно, что ассистент этого судьи-прохвоста потом автограф Холанда выпрашивал. Хватит плести против нас заговоры!
C'mon City! C'mon Ref!
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КОРОЛИ На Троне!!!
лузерпуль На Страпоне!!!
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