Анонс матча "Ливерпуль" — "Реал"

"Ливерпулю" нужно забивать минимум дважды в ответной встрече с "Реалом", чтобы рассчитывать на выход в полуфинал Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 в Мадриде, повторив счет проигранного "Реалу" финала Лиги Чемпионов 2018 года.



"Они были лучше нас, а мы сыграли не так хорошо, как могли или должны был. Первый гол случился после гениального дальнего заброса мяча между двух защитников, а в случае с двумя другими голам мы просто недостаточно хорошо оборонялись".



"Мы должны обеспечить себе правильный настрой и поверить в себя. Если мы увидим, что это возможно, тогда у нас будут шансы, но это все равно невероятно сложно", — говорил Юрген Клопп на пресс-конференции.



В преддверии ответной встречи болельщики мерсисайдского клуба вспоминают, как "красные" обыграли дома "Барселону" со счетом 4:0 после выездного поражения 3:0, однако тот камбэк был вдохновлен переполненным "Энфилдом", который на сей раз пустует.



- Выиграв первые три встречи с "Реалом" в еврокубках, затем "Ливерпуль" потерпел четыре поражения.



- Это будет третий визит "Реала" на "Энфилд", где прежде испанский гранд уступил 4:0 в марте 2009 и победил 0:3 в октябре 2014.



- Пять из 11 домашних поражений "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов случились против испанских команд.



- "Реал" может стать всего лишь второй после "Барселоны" командой, сумевшей дважды обыграть "Ливерпуль" на его поле в Лиге Чемпионов.



-"Реал" забивал в каждом из 23 последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов (всего 50 голов).



- Винисиус забил дважды "Ливерпулю" в первом матче — как и в своих 17 первых в Лиге Чемпионов.



- Мохамед Салах забивал в каждом из своих четырех последних матчей в Лиге Чемпионов. В пяти подряд за "Ливерпуль" здесь удавалось отличиться лишь Стивену Джеррарду.



"Ливерпуль" по-прежнему вынужден обходиться без травмированных Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса, Жоэля Матипа, Джордана Хендерсона и Дивока Ориги. Зато поправился полузащитник Кертис Джонс, который пропустил матч против "Астон Виллы" на выходных из-за мышечного растяжения.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания). Первый матч — 1:3

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция