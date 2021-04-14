Анонс матча "Ливерпуль" — "Реал"

Ливерпуль "Ливерпулю" нужно забивать минимум дважды в ответной встрече с "Реалом", чтобы рассчитывать на выход в полуфинал Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 в Мадриде, повторив счет проигранного "Реалу" финала Лиги Чемпионов 2018 года.

"Они были лучше нас, а мы сыграли не так хорошо, как могли или должны был. Первый гол случился после гениального дальнего заброса мяча между двух защитников, а в случае с двумя другими голам мы просто недостаточно хорошо оборонялись".

"Мы должны обеспечить себе правильный настрой и поверить в себя. Если мы увидим, что это возможно, тогда у нас будут шансы, но это все равно невероятно сложно", — говорил Юрген Клопп на пресс-конференции.

В преддверии ответной встречи болельщики мерсисайдского клуба вспоминают, как "красные" обыграли дома "Барселону" со счетом 4:0 после выездного поражения 3:0, однако тот камбэк был вдохновлен переполненным "Энфилдом", который на сей раз пустует.

- Выиграв первые три встречи с "Реалом" в еврокубках, затем "Ливерпуль" потерпел четыре поражения.

- Это будет третий визит "Реала" на "Энфилд", где прежде испанский гранд уступил 4:0 в марте 2009 и победил 0:3 в октябре 2014.

- Пять из 11 домашних поражений "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов случились против испанских команд.

- "Реал" может стать всего лишь второй после "Барселоны" командой, сумевшей дважды обыграть "Ливерпуль" на его поле в Лиге Чемпионов.

-"Реал" забивал в каждом из 23 последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов (всего 50 голов).

- Винисиус забил дважды "Ливерпулю" в первом матче — как и в своих 17 первых в Лиге Чемпионов.

- Мохамед Салах забивал в каждом из своих четырех последних матчей в Лиге Чемпионов. В пяти подряд за "Ливерпуль" здесь удавалось отличиться лишь Стивену Джеррарду.

"Ливерпуль" по-прежнему вынужден обходиться без травмированных Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса, Жоэля Матипа, Джордана Хендерсона и Дивока Ориги. Зато поправился полузащитник Кертис Джонс, который пропустил матч против "Астон Виллы" на выходных из-за мышечного растяжения.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания). Первый матч — 1:3
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 14.04.2021 11:01 # sellman
    С подливой, без остановки, колбасной фауне сами знаете куда, ахаха

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  2. umoraaa 14.04.2021 10:54 # umoraaa
    Нынешний Реал не так силен, поэтому ливерные могут выиграть 2-0

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  3. xoce-moyp 14.04.2021 10:52 # xoce-moyp
    Сегодня за Пуберпуль притопить нужно. Если команда из городка-порта пройдёт сливовую коррупцию из Испании, то у команды из вонючего сцаниной Лондона, вырастут шансы на финал.

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  4. alexomck 14.04.2021 10:43 # alexomck
    помойку барса поваляла, сча отлетят, когда силы закончатся. колбасники потом снова про великий камбэк рассказывать будут, как тот договорняк, с той же барсой, до сих пор вспоминают.

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  5. liverpool-7 14.04.2021 10:40 # liverpool-7
    Для великого Ливерпуля сегодня матч жизни, конечно Реал однозначно лидер этого розыгрыша, команда великого Зизу никогда не была аутсайдером в ЛЧ, в каком бы она в состояний не была, не смотря на обилия травм, Реал единственная команда которая претендует на ЛЧ, и они явные фавориты этого турнира, пожелаем удачи нашей команде удачи, против действительно грозного соперника !!!

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  6. xoce-moyp 14.04.2021 10:35 # xoce-moyp
    Эт же какой ущербной ЛЧ должна быть в этом году, чтобы команда с 4 места проходила в полуфинал, а команда которая лидеру АПЛ наступает на пятки, боролась за чашку ЛЕ. Бггггг. Бумажная ковидная хуе та картоновая.

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  7. anabanana94 14.04.2021 10:28 # anabanana94
    Стены Энфилда не помогут?

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  8. alexander-arnold 14.04.2021 10:25 # alexander-arnold
    Верим! Клоппим! Трентим!

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  9. sellman 14.04.2021 10:18 # sellman
    Кабак затащит! В лучших традициях Ловрентия, ахахахаа

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  10. brown-ale 14.04.2021 10:10 # brown-ale
    Ливерпуль победит 1-0 и вылетит.

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  11. felix-the-cat 14.04.2021 10:05 # felix-the-cat
    Ну тут проход среаль модрид, ухехеххее ещё и Алиссона не будет ухехеххе

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  12. toha-bludsikir 14.04.2021 10:03 # toha-bludsikir
    Поставлю ка я на проход картонок. Мадридидис должен отсосать у великого Ливапула!!!!

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  13. gameboy 14.04.2021 10:01 # gameboy
    Последний матч Ливерпуля в ЛЧ в этом столетии. Нельзя пропустить такое событие, всё же клуб с историей.

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