Анонс матча "Ливерпуль" — "Реал"
"Ливерпулю" нужно забивать минимум дважды в ответной встрече с "Реалом", чтобы рассчитывать на выход в полуфинал Лиги Чемпионов.
На прошлой неделе "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 в Мадриде, повторив счет проигранного "Реалу" финала Лиги Чемпионов 2018 года.
"Они были лучше нас, а мы сыграли не так хорошо, как могли или должны был. Первый гол случился после гениального дальнего заброса мяча между двух защитников, а в случае с двумя другими голам мы просто недостаточно хорошо оборонялись".
"Мы должны обеспечить себе правильный настрой и поверить в себя. Если мы увидим, что это возможно, тогда у нас будут шансы, но это все равно невероятно сложно", — говорил Юрген Клопп на пресс-конференции.
В преддверии ответной встречи болельщики мерсисайдского клуба вспоминают, как "красные" обыграли дома "Барселону" со счетом 4:0 после выездного поражения 3:0, однако тот камбэк был вдохновлен переполненным "Энфилдом", который на сей раз пустует.
- Выиграв первые три встречи с "Реалом" в еврокубках, затем "Ливерпуль" потерпел четыре поражения.
- Это будет третий визит "Реала" на "Энфилд", где прежде испанский гранд уступил 4:0 в марте 2009 и победил 0:3 в октябре 2014.
- Пять из 11 домашних поражений "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов случились против испанских команд.
- "Реал" может стать всего лишь второй после "Барселоны" командой, сумевшей дважды обыграть "Ливерпуль" на его поле в Лиге Чемпионов.
-"Реал" забивал в каждом из 23 последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов (всего 50 голов).
- Винисиус забил дважды "Ливерпулю" в первом матче — как и в своих 17 первых в Лиге Чемпионов.
- Мохамед Салах забивал в каждом из своих четырех последних матчей в Лиге Чемпионов. В пяти подряд за "Ливерпуль" здесь удавалось отличиться лишь Стивену Джеррарду.
"Ливерпуль" по-прежнему вынужден обходиться без травмированных Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса, Жоэля Матипа, Джордана Хендерсона и Дивока Ориги. Зато поправился полузащитник Кертис Джонс, который пропустил матч против "Астон Виллы" на выходных из-за мышечного растяжения.
Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания). Первый матч — 1:3
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция
14.04.2021 10:00
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Последние комментарии:
С подливой, без остановки, колбасной фауне сами знаете куда, ахаха
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Нынешний Реал не так силен, поэтому ливерные могут выиграть 2-0
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Сегодня за Пуберпуль притопить нужно. Если команда из городка-порта пройдёт сливовую коррупцию из Испании, то у команды из вонючего сцаниной Лондона, вырастут шансы на финал.
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помойку барса поваляла, сча отлетят, когда силы закончатся. колбасники потом снова про великий камбэк рассказывать будут, как тот договорняк, с той же барсой, до сих пор вспоминают.
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Для великого Ливерпуля сегодня матч жизни, конечно Реал однозначно лидер этого розыгрыша, команда великого Зизу никогда не была аутсайдером в ЛЧ, в каком бы она в состояний не была, не смотря на обилия травм, Реал единственная команда которая претендует на ЛЧ, и они явные фавориты этого турнира, пожелаем удачи нашей команде удачи, против действительно грозного соперника !!!
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Эт же какой ущербной ЛЧ должна быть в этом году, чтобы команда с 4 места проходила в полуфинал, а команда которая лидеру АПЛ наступает на пятки, боролась за чашку ЛЕ. Бггггг. Бумажная ковидная хуе та картоновая.
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Стены Энфилда не помогут?
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Верим! Клоппим! Трентим!
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Кабак затащит! В лучших традициях Ловрентия, ахахахаа
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Ливерпуль победит 1-0 и вылетит.
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Ну тут проход среаль модрид, ухехеххее ещё и Алиссона не будет ухехеххе
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Поставлю ка я на проход картонок. Мадридидис должен отсосать у великого Ливапула!!!!
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Последний матч Ливерпуля в ЛЧ в этом столетии. Нельзя пропустить такое событие, всё же клуб с историей.
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