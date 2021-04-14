Уэйн Бридж хочет, чтобы "Челси" купил Кейна

Бывший защитник "Челси" Уэйн Бридж посоветовал "синим" купить нападающего летом — вроде Харри Кейна из "Тоттенхэма".

В этом сезоне в нападении "Челси успели поиграть Тэмми Абрахэм, Оливье Жиру, Тимо Вернер и даже Кай Хаверц, однако никто из них не убедил Бриджа, который считает, что теперь главный тренер Томас Тухель должен выйти на трансферный рынок.



"Челси" определенно движется в правильном направлении, они выглядят надежно и неуступчиво, но если им и нужно кого-нибудь купить, то это нападающий".



"Я был бы счастлив увидеть Кейна в "Челси". Думаю, он великолепен. Иногда деньги решают все".



"Думаю, если посмотреть на ситуацию в "Тоттенхэме" сейчас, есть большая вероятность, что он захочет уйти, чтобы выиграть что-нибудь".



"Я не уверен, что он покинет "Тоттенхэм", но я был бы счастлив увидеть, как он придет и начнет заколачивать мячи за "Челси".



"Челси" должен быть осторожен с приобретениями, но я очень удивлюсь, если они не пригласят нападающего", — сообщил Бридж Betting Expert.