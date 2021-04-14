Уэйн Бридж хочет, чтобы "Челси" купил Кейна
Бывший защитник "Челси" Уэйн Бридж посоветовал "синим" купить нападающего летом — вроде Харри Кейна из "Тоттенхэма".
В этом сезоне в нападении "Челси успели поиграть Тэмми Абрахэм, Оливье Жиру, Тимо Вернер и даже Кай Хаверц, однако никто из них не убедил Бриджа, который считает, что теперь главный тренер Томас Тухель должен выйти на трансферный рынок.
"Челси" определенно движется в правильном направлении, они выглядят надежно и неуступчиво, но если им и нужно кого-нибудь купить, то это нападающий".
"Я был бы счастлив увидеть Кейна в "Челси". Думаю, он великолепен. Иногда деньги решают все".
"Думаю, если посмотреть на ситуацию в "Тоттенхэме" сейчас, есть большая вероятность, что он захочет уйти, чтобы выиграть что-нибудь".
"Я не уверен, что он покинет "Тоттенхэм", но я был бы счастлив увидеть, как он придет и начнет заколачивать мячи за "Челси".
"Челси" должен быть осторожен с приобретениями, но я очень удивлюсь, если они не пригласят нападающего", — сообщил Бридж Betting Expert.
14.04.2021 09:00
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Последние комментарии:
Леви скорее в гробу перевернется чем продаст его в Челси.
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Есть ощущение что Кейн игрок одной команды, в другом клубе не сможет заиграть где есть более сильная конкуренция
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В Челси не выиграет много трофеев.
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в этот недоклуб идут только ноунеймы за оверпрайс и то, в качестве трамплина. уже лет 5 это очевидно.
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Бридж это тот, чью жену е6ал ДжейТи?
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