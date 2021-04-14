Уэйн Бридж хочет, чтобы "Челси" купил Кейна

Харри Кейн Бывший защитник "Челси" Уэйн Бридж посоветовал "синим" купить нападающего летом — вроде Харри Кейна из "Тоттенхэма".

В этом сезоне в нападении "Челси успели поиграть Тэмми Абрахэм, Оливье Жиру, Тимо Вернер и даже Кай Хаверц, однако никто из них не убедил Бриджа, который считает, что теперь главный тренер Томас Тухель должен выйти на трансферный рынок.

"Челси" определенно движется в правильном направлении, они выглядят надежно и неуступчиво, но если им и нужно кого-нибудь купить, то это нападающий".

"Я был бы счастлив увидеть Кейна в "Челси". Думаю, он великолепен. Иногда деньги решают все".

"Думаю, если посмотреть на ситуацию в "Тоттенхэме" сейчас, есть большая вероятность, что он захочет уйти, чтобы выиграть что-нибудь".

"Я не уверен, что он покинет "Тоттенхэм", но я был бы счастлив увидеть, как он придет и начнет заколачивать мячи за "Челси".

"Челси" должен быть осторожен с приобретениями, но я очень удивлюсь, если они не пригласят нападающего", — сообщил Бридж Betting Expert.


Метки Бридж, Кейн, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2021 09:00

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  1. skylake 14.04.2021 09:58 # skylake
    Леви скорее в гробу перевернется чем продаст его в Челси.

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  2. umoraaa 14.04.2021 09:51 # umoraaa
    Есть ощущение что Кейн игрок одной команды, в другом клубе не сможет заиграть где есть более сильная конкуренция

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  3. alexander-arnold 14.04.2021 09:47 # alexander-arnold
    В Челси не выиграет много трофеев.

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  4. mixmaster 14.04.2021 09:26 # mixmaster
    в этот недоклуб идут только ноунеймы за оверпрайс и то, в качестве трамплина. уже лет 5 это очевидно.

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  5. j-silver 14.04.2021 09:08 # j-silver
    Бридж это тот, чью жену е6ал ДжейТи?

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