"Бавария" уверена, что купит Холанда, если тот задержится в Дортмунде
"Бавария" уверена в приобретении нападающего Эрлинга Холанда, если тот останется в дортмундской "Боруссии" на следующий сезон.
Согласно слухам, этим летом "Боруссия" будет готова отпустить Холанда только за колоссальную сумму в 154 миллиона фунтов.
Агент Мино Райола уже подтвердил, что "Боруссия" не хочет прощаться с Холандом. Вероятно, в Дортмунде чувствуют, что от продажи Эрлинга сейчас пользы будет меньше, чем от его игры в следующем сезоне.
Если Холанд действительно останется в Дортмунде на следующий сезон, то летом 2022 "Боруссия" будет бессильна помешать уходу Эрлинга, в контракте которого тогда начнет действовать пункт об отступных в 65 млн. фунтов.
Такой сценарий был бы идеален для "Баварии", которая, как утверждает Daily Mail, уверена в приобретении 20-летнего норвежца у "Боруссии" через год.
В августе бомбардиру "Баварии" Роберту Левандовски исполнится уже 33, так что Холанд мог бы стать идеальным преемником для поляка — с гарантированными трофеями и местом в стартовом составе.
14.04.2021 08:00
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Найс новость на АПЛ сайте!Видимо вообще новостей нет, что приходится Бундеслигу мусолить
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Главное Холланду не надо в нашу помойку из пригорода Манчестера... Столько хороших футболистов за последние 7-8 загубил наш МЮ. Фалькао и Ди Мария успели реабилитироваться, они не дадут соврать
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