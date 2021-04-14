"Бавария" уверена, что купит Холанда, если тот задержится в Дортмунде

Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски "Бавария" уверена в приобретении нападающего Эрлинга Холанда, если тот останется в дортмундской "Боруссии" на следующий сезон.

Согласно слухам, этим летом "Боруссия" будет готова отпустить Холанда только за колоссальную сумму в 154 миллиона фунтов.

Агент Мино Райола уже подтвердил, что "Боруссия" не хочет прощаться с Холандом. Вероятно, в Дортмунде чувствуют, что от продажи Эрлинга сейчас пользы будет меньше, чем от его игры в следующем сезоне.

Если Холанд действительно останется в Дортмунде на следующий сезон, то летом 2022 "Боруссия" будет бессильна помешать уходу Эрлинга, в контракте которого тогда начнет действовать пункт об отступных в 65 млн. фунтов.

Такой сценарий был бы идеален для "Баварии", которая, как утверждает Daily Mail, уверена в приобретении 20-летнего норвежца у "Боруссии" через год.

В августе бомбардиру "Баварии" Роберту Левандовски исполнится уже 33, так что Холанд мог бы стать идеальным преемником для поляка — с гарантированными трофеями и местом в стартовом составе.


Метки Бавария, Боруссия, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2021 08:00

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  1. serg34 14.04.2021 08:30 # serg34
    Найс новость на АПЛ сайте!Видимо вообще новостей нет, что приходится Бундеслигу мусолить

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  2. umoraaa 14.04.2021 08:04 # umoraaa
    Главное Холланду не надо в нашу помойку из пригорода Манчестера... Столько хороших футболистов за последние 7-8 загубил наш МЮ. Фалькао и Ди Мария успели реабилитироваться, они не дадут соврать

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