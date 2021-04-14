Тухель: "Лига Чемпионов — это как приключение для нас"

Наставник "Челси" Томас Тухель призвал своих молодых игроков воспринимать выступление в Лиге Чемпионов "как приключение".



Одолев "Порту" по сумме двух матчей со счетом 2:1, "Челси" впервые с 2014 года достиг полуфинальной стадии элитного европейского соревнования, где теперь сыграет с "Ливерпулем" или "Реалом".



Естественно, теперь Тухель хочет попасть в финал, но в то же время отлично понимает, что "синим" не хватает опыта выступлений на столь поздних стадиях Лиги Чемпионов в сравнении с другими командами.



"Если вы посмотрите на нашу заявку, то двое игроков, которые отличились на прошлой неделе, забили тогда свои первые голы в этом соревновании. А когда забивает Килиан Мбаппе, Бензема или Салах, то оказывается, что это их 50-й или 100-й гол".



"Мы хотим повернуть это другой стороной и предстать молодой командой, которая готова драться, бежать и терпеть. Это как приключение для них. Выход в полуфинал — это большое достижение. Вы знаете, когда "Челси" предыдущий раз был в полуфинале, так что мы не привыкли к этому".



"Оказавшись в полуфинале, ты играешь за выход в финал. Это очевидно. Ты используешь каждую минуту, чтобы учиться и становиться лучше. Сейчас мы набираемся опыта, и даже приятно, что нас не считают фаворитами", — цитирует Тухеля The Guardian.