"Челси" поборется за выход в финал Кубка Англии без Ковачича

"Челси" будет лишен полузащитника Матео Ковачича в полуфинальном матче Кубка Англии против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу.

Ковачич утвердился ключевым игроком при Томасе Тухеле в качестве наставника "синих", но в минувший понедельник получил травму задней поверхности бедра на тренировке.



В результате Матео был вынужден пропустить ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Порту" во вторник — смягчить потерю 26-летнего хорвата помог Нголо Канте, который сам едва залечил травму.



После поражения 0:1 в Севилье Тухель подтвердил, что Ковачич не выйдет на поле "Уэмбли" в субботу. Отдуваться за двоих вновь придется Канте.



"Это мышечная травма, которая взялась из ниоткуда. Он просто выполнял легкое упражнение, чтобы вспотеть, когда почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра".



"Я был расстроен, потому что у нас не так много игроков с большим опытом выступлений в Лиге Чемпионов".



"Мне было жаль Матео, и мы сделали это ради него. А что касается Нголо, то он невероятный игрок, он словно полтора игрока. Каждый влюбляется в него с первого взгляда, и даже моя семья полюбила его, начав смотреть наши матчи".



"Приятно, что мы обладаем им. Он выигрывает так много мячей и вселяет в каждого уверенность", — цитирует Тухеля Daily Mail.