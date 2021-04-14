Тухель предпочитает сыграть в полуфинале с "Реалом"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель надеется, что соперником его команды по полуфиналу Лиги Чемпионов станет "Реал", а не "Ливерпуль".

Поражение 0:1 от "Порту" не помешало "Челси" впервые за семь последних лет выйти в полуфинал Лиги Чемпионов, где соперником "синих" станет победитель пары "Реал" — "Ливерпуль".



"Реал" имеет перевес в два гола в преддверии ответной встречи на "Энфилде", и Тухель признается, что с командой Зинедина Зидана ему встретиться было бы чуть приятнее.



"У меня нет каких-то особых предпочтений, но в Лиге Чемпионов мне нравится не играть против команд из своей лиги, потому что так ощущение европейского соревнования чуть сильнее. Но и только".



"Думаю, кто бы ни заслуживал этого, игра далека от завершения, но я определенно посмотрю их матч. Будет приятно посмотреть этот матч, будучи полуфиналистом".



"Как я уже сказал, это отличное достижение для нас, и завтра мы посмотрим оставшиеся матчи. Думаю, еще ничего не решено и все возможно. "Ливерпуль" очень силен дома, Премьер-Лига сильна, поэтому давайте посмотрим. Это хорошая ситуация для нас, кто бы нам ни попался", — сообщил Тухель BT Sport.