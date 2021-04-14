"Челси" проиграл "Порту", но все равно вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
Несмотря на поражение 0:1 от "Порту", "Челси" вышел победителем из двухматчевого противостояния и впервые с 2014 года достиг полуфинала Лиги Чемпионов.
Относительно первой встрече здесь же, в Севилье, главный тренер "синих" Томас Тухель поменял трех игроков в стартовом составе своей команды, оказав доверие Тиаго Силве, Нголо Канте и Кристиану Пулишичу.
Первый заслуживающий внимания момент в матче возник на седьмой минуте, когда Мейсон Маунт нанес дальний удар с рикошетом — немного мимо.
На 11-й минуте "Порту" повторил недавний трюк "Вест Бромвича", подвергнув давлению Эдуара Менди. Голкипер "Челси" ошибся под прессингом и подарил мяч Хесусу Короне, но тот пробил неудачно.
Позже у Короны возник еще один момент, но по летящему мячу после ошибки Бена Чилуэлла он тоже пробил неважно. В остальном "синие" довольно уверенно сдерживали своего соперника, игра была равна.
Второй тайм "Челси" начал лучше, создав пару полумоментов. "Порту" просто не удавалось взять мяч под контроль, не говоря уже об атаках.
Первое в матче попадание мяча в створ случилось только на 65-й минуте, когда появившийся на замену Мехди Тареми бил головой совершенно без помех, однако Менди сыграл четко на линии ворот.
Дальше этого дело не пошло, потому что "синие" уверенно контролировали игру. Лишь когда до окончания компенсированного времени оставалась минута, "Порту" второй раз в матче попал в створ, но зрелищного гола Тареми ударом через себя гостям оказалось недостаточно — 0:1.
"Порту" требовался всего один гол, чтобы сделать игру совершенно другой, но случился он слишком поздно, потому что "Челси" надежно и уверенно делал свою работу. "Синие" проиграли отдельно взятый матч, но стали победителями противостояния.
"Челси" (Англия) — "Порту" (Португалия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 2:1
Гол: Тареми 90.
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт (Зийеш 86), Хаверц (Жиру 90), Пулишич.
"Порту": Марчесин, Пепе, Урибе, Марега (Эванилсон 75), Сануси, Груич (Тареми 63), Корона (Диас 75), Манафа (Нану 75), Мбемба, Отавио, Оливейра (Виейра 84).
Предупреждения: Пепе, Оливейра, Корона, Тареми, Диас.
14.04.2021 00:00
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Последние комментарии:
когда 2 матча до финала вылетать пздц как не хочется ((((
но лысый шарлатан на зидане такая фартовая дура, шо ояебу.
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Буду подтапливать за Щульче в ЛЧ, удачи пенсам
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Походу ПСЖ выиграют ЛЧ.
(ответить)
Забавный такой полуфинал вырисовывается, одни инвалиды остались в турнире. Самый фартовый оказался Пепка, пакетик расчистил дорогу шарлотану в финал. Больше никаких шуток про 0 финалов(
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заебок что у реала в центре поля старперы, не могущие в прессинг, иначе точно для пенсов было бы ноу ченс.
а так реал только хай классом может задавить, не физикой.
ПОрто физикой задавил и победил в силовой, имхо. Пенсов не хватило там ебошить от и до .
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Щольсе отъебали, самый слабый полуфиналист ЛЧ, пзд
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Пиздец говно, а не матч. Даже комментировать не хочу
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еще че хочу сказать...пенсы зашуганные, перед порто дрогнули, глаза задергались..не у всех, но джеймс весь матч был потерян, менди на очко присел...
если таких днин подтянуть психологически то мож че и получится, иначе кариус каминг
(ответить)
Походу кто-то из мешков возьмёт таки лч в этом сезоне
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ну треш полный, чет эт было?
порту переиграл полностью
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Главное что Бавария отлетела, главный фаворит, с остальными можно играть
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Какой унылый матч, судя по отчету о матче.
Неймар нереальный шоумен. Такое удовольствие смотреть за его игрой, когда он в форме
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Абсолютно новое техульсе
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отличное 2 раундовое противостояние, на эконом режиме прошли дальше команду, которая выбила юве с роналду, норм норм я считаю, игру комментировать тут нет смысла, Челси не хотел играть и выступил на 30-40% своих возможностей, в атаке вообще на 10-20%, а порто вышел на матчи смерти, с реалом будет посложнее
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что что но пенсы в атаке реально не играли, тупо мяч доходит до атаки, разворот и пас назад, в центр поля....тупо тянули время с нулевой.
ну збс, план сработал по факту, но этот порто пару раз на контрах можно и нужно было ебнуть.
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Поздравления Челси, продержались вдесятером. Тухель мог бы Жиру выпустить, а не играть с нулевым Хаверцем.
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матч в париже был достоен финала, шикарная игра, интрига до самого конца. здорово, когда встречаются команды с игроками высочайшего класса, которые не боятся ничего и не тушуются играть.
единственный минус - постоянные симуляции паредеса, ну и судейство слабенькое. все остальное - просто топ
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по таким играм и у реала шансы появляются. забавно, если из всех фаворитов пар только псг будет в полуфинале:)
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Неужели МС теперь в финале ?
кто бы не вышел на Челси, все равно в итоге будет матч инвалидов с шансами 50/50
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А Зертурио то верит что пенсы лучше классом Реала, Борусси или ПСГ. Немного в шепотинку.
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