"Челси" проиграл "Порту", но все равно вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

Несмотря на поражение 0:1 от "Порту", "Челси" вышел победителем из двухматчевого противостояния и впервые с 2014 года достиг полуфинала Лиги Чемпионов.

Относительно первой встрече здесь же, в Севилье, главный тренер "синих" Томас Тухель поменял трех игроков в стартовом составе своей команды, оказав доверие Тиаго Силве, Нголо Канте и Кристиану Пулишичу.



Первый заслуживающий внимания момент в матче возник на седьмой минуте, когда Мейсон Маунт нанес дальний удар с рикошетом — немного мимо.



На 11-й минуте "Порту" повторил недавний трюк "Вест Бромвича", подвергнув давлению Эдуара Менди. Голкипер "Челси" ошибся под прессингом и подарил мяч Хесусу Короне, но тот пробил неудачно.



Позже у Короны возник еще один момент, но по летящему мячу после ошибки Бена Чилуэлла он тоже пробил неважно. В остальном "синие" довольно уверенно сдерживали своего соперника, игра была равна.



Второй тайм "Челси" начал лучше, создав пару полумоментов. "Порту" просто не удавалось взять мяч под контроль, не говоря уже об атаках.



Первое в матче попадание мяча в створ случилось только на 65-й минуте, когда появившийся на замену Мехди Тареми бил головой совершенно без помех, однако Менди сыграл четко на линии ворот.



Дальше этого дело не пошло, потому что "синие" уверенно контролировали игру. Лишь когда до окончания компенсированного времени оставалась минута, "Порту" второй раз в матче попал в створ, но зрелищного гола Тареми ударом через себя гостям оказалось недостаточно — 0:1.



"Порту" требовался всего один гол, чтобы сделать игру совершенно другой, но случился он слишком поздно, потому что "Челси" надежно и уверенно делал свою работу. "Синие" проиграли отдельно взятый матч, но стали победителями противостояния.



"Челси" (Англия) — "Порту" (Португалия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 2:1



Гол: Тареми 90.



"Челси": Менди, Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт (Зийеш 86), Хаверц (Жиру 90), Пулишич.



"Порту": Марчесин, Пепе, Урибе, Марега (Эванилсон 75), Сануси, Груич (Тареми 63), Корона (Диас 75), Манафа (Нану 75), Мбемба, Отавио, Оливейра (Виейра 84).



Предупреждения: Пепе, Оливейра, Корона, Тареми, Диас.