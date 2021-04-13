Невилл предсказывает вылет "Ливерпуля" из Лиги Чемпионов

Эксперт Sky Sports Гари Невилл предсказал, что в среду "Ливерпуль" завершит выступление в Лиге Чемпионов.

"Ливерпуль" подходит к ответному четвертьфинальному матчу Лиги Чемпионов против "Реала" с дефицитом в два гола, неделю назад уступив в Мадриде со счетом 3:1.



Невилл не верит, что команда Юргена Клоппа способна совершить камбэк на пустом "Энфилде", особенно с учетом того, что у "красных" появились хорошие шансы побороться за место в топ-4 Премьер-Лиги.



"Победа над "Виллой" имеет огромное значение для "Ливерпуля", они не могли позволить себе проиграть этот матч. "Ливерпулю" очень важно попасть в топ-4".



"Они выиграли титул в прошлом сезоне, и это были исключительные три года для них. Сейчас сложно сказать, что попадание в топ-4 имеет более высокий приоритет для них, нежели Лига Чемпионов, но реальность такова, что место в топ-4 стало бы хорошим результатом для "Ливерпуля" в этом сезоне, учитывая сложности последних месяцев. Поэтому, думаю, победа над "Виллой" — это важный момент для них".



"Они очень слабо сыграли в Мадриде на прошлой неделе, сильно усложнив свою задачу. Я не уверен, что им по силам отыграться, потому что на "Энфилде" они выглядят не слишком убедительно".



"Даже против "Астон Виллы" им удалось вырвать победу только в концовке. С фанатами на трибунах это была другая история, но здесь, думаю, они вылетят из Лиги Чемпионов".



"Я могу ошибаться, но похоже на то, что теперь они сосредоточены на попадании в топ-4. Если они финишируют в топ-4, это будет наполовину приличный сезон", — сообщил Невилл в своем подкасте.