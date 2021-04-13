Джером Боатенг собрался назад в Премьер-Лигу

Джером Боатенг Защитник "Баварии" Джером Боатенг собирается вернуться в Премьер-Лигу, где у него есть три варианта.

Ранее "Бавария" уже подтвердила, что истекающий контракт Боатенга продлен не будет. Таким образом, Джером покинет Мюнхен грядущим летом свободным агентом.

За 10 лет в "Баварии" Боатенг выиграл 15 больших трофеев, включая две Лиги Чемпионов, и очевидно, спрос на такого титулованного игрока будет огромным.

За ситуацией Джерома наблюдают "Барселона" и дортмундская "Боруссия", но Sky Sport Germany ожидает, что 32-летний немец вернется в Премьер-Лигу, где он неубедительно отыграл сезон 2010/11 за "Манчестер Сити".

Видеть Боатенга у себя хотят "Челси" и "Арсенал", однако главным претендентом на Джерома называется "Тоттенхэм", чей наставник Жозе Моуриньо готов сделать чемпиона Мира 2014 года краеугольным элементом своей линии обороны.


Метки Бавария, Боатенг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2021 22:00

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