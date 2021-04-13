Джером Боатенг собрался назад в Премьер-Лигу

Защитник "Баварии" Джером Боатенг собирается вернуться в Премьер-Лигу, где у него есть три варианта.

Ранее "Бавария" уже подтвердила, что истекающий контракт Боатенга продлен не будет. Таким образом, Джером покинет Мюнхен грядущим летом свободным агентом.



За 10 лет в "Баварии" Боатенг выиграл 15 больших трофеев, включая две Лиги Чемпионов, и очевидно, спрос на такого титулованного игрока будет огромным.



За ситуацией Джерома наблюдают "Барселона" и дортмундская "Боруссия", но Sky Sport Germany ожидает, что 32-летний немец вернется в Премьер-Лигу, где он неубедительно отыграл сезон 2010/11 за "Манчестер Сити".



Видеть Боатенга у себя хотят "Челси" и "Арсенал", однако главным претендентом на Джерома называется "Тоттенхэм", чей наставник Жозе Моуриньо готов сделать чемпиона Мира 2014 года краеугольным элементом своей линии обороны.