"Юнайтед" обсуждает покупку клуба из Австралии

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о покупке австралийского клуба "Сентрал Кост Маринерс".

Как сообщает Forbes, "Юнайтед" собирается выстроить свою систему дочерних клубов по примеру City Football Group "Манчестер Сити".



Кстати, в семействе City Football Group есть свой клуб из Австралии. Речь про "Мельберн Сити", в котором владельцы "горожан" купили 80% за 11 миллионов долларов в 2014 году, а затем за 2.25 млн. долларов приобрели оставшуюся долю.



В данный момент "Сентрал Кост Маринерс" лидирует в австралийском чемпионате. Примечательно, что в этом клубе на протяжении пяти месяцев спортивным директором трудился Майк Фелан, который ныне ассистирует Оле Гуннару Сульшеру в "Юнайтед".