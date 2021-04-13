"Юнайтед" обсуждает покупку клуба из Австралии

Боссы Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о покупке австралийского клуба "Сентрал Кост Маринерс".

Как сообщает Forbes, "Юнайтед" собирается выстроить свою систему дочерних клубов по примеру City Football Group "Манчестер Сити".

Кстати, в семействе City Football Group есть свой клуб из Австралии. Речь про "Мельберн Сити", в котором владельцы "горожан" купили 80% за 11 миллионов долларов в 2014 году, а затем за 2.25 млн. долларов приобрели оставшуюся долю.

В данный момент "Сентрал Кост Маринерс" лидирует в австралийском чемпионате. Примечательно, что в этом клубе на протяжении пяти месяцев спортивным директором трудился Майк Фелан, который ныне ассистирует Оле Гуннару Сульшеру в "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Сентрал Кост Маринерс

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 13.04.2021 21:00 # van-der-slav
    Ну да, долгов то мало, нужно еще

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  2. lfcynwa 13.04.2021 21:00 # lfcynwa
    потенциально очередной клуб пидорасов

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