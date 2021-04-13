Ховард Уэбб женился
Бывший рефери Премьер-Лиги Ховард Уэбб женился, сделав своей избранницей Бибиану Штайнхаус, которая известна судейством в Германии.
49-летний Уэбб обслуживал матчи Премьер-Лиги в период с 2003 по 2014 год. За плечами у Ховарда работа на финалах Кубка Лиги, Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Чемпионата Мира.
42-летняя Штайнхаус известна тем, что в 2017 стала первой женщиной-рефери в Бундеслиге. В прошлом году Бибиана повесила свисток на гвоздь и с тех пор курирует работу VAR в высшем немецком дивизионе.
Как отмечает BBC, судейство — не единственное, что объединяет Уэбба и Штайнхаус. До прихода в профессию рефери оба трудились офицерами полиции.
Добавим, что свадьба Ховарда и Бибианы прошла во время последнего международного перерыва и без приглашенных гостей в силу коронавирусных ограничений. Никакого Медового месяца у молодоженов тоже не было.
13.04.2021 20:00
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Последние комментарии:
Надеюсь мощная немка регулярно будет флюгегехаймен ему устраивать)
В свое время знатно с Ферги друг-друга ублажали, особенно перед матчами с Челси.
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Гейгуннерам невдомёк, как это жениться на бабе...
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Она вам не Биби)))
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Блеать пидорас усилил свои пидорастические позиции... Теперь манки могут играть в стиле пидораса кантона без опаски.
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Фергюссон отказал?
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хо-хо, теперь и у футбольных рефери будут свои династии?))
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