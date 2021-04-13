Ховард Уэбб женился

Бибиана Штайнхаус Бывший рефери Премьер-Лиги Ховард Уэбб женился, сделав своей избранницей Бибиану Штайнхаус, которая известна судейством в Германии.

49-летний Уэбб обслуживал матчи Премьер-Лиги в период с 2003 по 2014 год. За плечами у Ховарда работа на финалах Кубка Лиги, Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Чемпионата Мира.

42-летняя Штайнхаус известна тем, что в 2017 стала первой женщиной-рефери в Бундеслиге. В прошлом году Бибиана повесила свисток на гвоздь и с тех пор курирует работу VAR в высшем немецком дивизионе.

Как отмечает BBC, судейство — не единственное, что объединяет Уэбба и Штайнхаус. До прихода в профессию рефери оба трудились офицерами полиции.

Добавим, что свадьба Ховарда и Бибианы прошла во время последнего международного перерыва и без приглашенных гостей в силу коронавирусных ограничений. Никакого Медового месяца у молодоженов тоже не было.


Метки рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. idel 13.04.2021 20:32 # idel
    Надеюсь мощная немка регулярно будет флюгегехаймен ему устраивать)
    В свое время знатно с Ферги друг-друга ублажали, особенно перед матчами с Челси.

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  2. chelsea88 13.04.2021 20:27 # chelsea88
    Гейгуннерам невдомёк, как это жениться на бабе...

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  3. makeewadim 13.04.2021 20:18 # makeewadim
    Она вам не Биби)))

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  4. scouser2005 13.04.2021 20:17 # scouser2005
    Блеать пидорас усилил свои пидорастические позиции... Теперь манки могут играть в стиле пидораса кантона без опаски.

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  5. ganinilyha 13.04.2021 20:14 # ganinilyha
    Фергюссон отказал?

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  6. danilych89 13.04.2021 20:05 # danilych89
    хо-хо, теперь и у футбольных рефери будут свои династии?))

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