Бывший рефери Премьер-Лиги Ховард Уэбб женился, сделав своей избранницей Бибиану Штайнхаус, которая известна судейством в Германии.

49-летний Уэбб обслуживал матчи Премьер-Лиги в период с 2003 по 2014 год. За плечами у Ховарда работа на финалах Кубка Лиги, Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Чемпионата Мира.



42-летняя Штайнхаус известна тем, что в 2017 стала первой женщиной-рефери в Бундеслиге. В прошлом году Бибиана повесила свисток на гвоздь и с тех пор курирует работу VAR в высшем немецком дивизионе.



Как отмечает BBC, судейство — не единственное, что объединяет Уэбба и Штайнхаус. До прихода в профессию рефери оба трудились офицерами полиции.



Добавим, что свадьба Ховарда и Бибианы прошла во время последнего международного перерыва и без приглашенных гостей в силу коронавирусных ограничений. Никакого Медового месяца у молодоженов тоже не было.