Гвардиола: "Настало время сделать следующий шаг в Лиге Чемпионов"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что для его команды настало время сделать шаг вперед в Лиге Чемпионов.

В каждом из трех предыдущих сезонов "Сити" неизменно вылетал из Лиги Чемпионов со стадии 1/4 финала, последний раз играя в полуфинале элитного европейского соревнования еще в 2016 году.

Домашняя победа 2:1 над дортмундской "Боруссией" на прошлой неделе оставляет "горожанам" хорошие шансы, наконец, достичь полуфинала, и Гвардиола подстегивает свою команду к этому.

"Настало время сделать следующий шаг, каждый хочет этого. В первую очередь — сами игроки, потому что они расстроились в прошлом году, когда мы не смогли выйти в полуфинал".

"Завтра у нас будет еще одна возможность проявить себя. Нам ничего не достанется просто так — мы сами должны взять и добыть победу".

"Если мы будем хороши и не совершим ошибок, как мы совершили против "Лиона", тогда мы выполним задачу. Время покажет, но я предвкушаю эту поездку в Германию", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2021 19:00

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  1. true-manc 13.04.2021 19:19 # true-manc
    КОРОЛЬ!!! ПЕП-ПОТРОШИТЕЛЬ! Страшный сон всех портовых проституток!

    Не перемудрил бы только в ответном матче. Верим!

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  2. chelsealondon 13.04.2021 19:10 # chelsealondon
    Шаг, прое6ать в полуфинале ...

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