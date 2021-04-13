Гвардиола: "Настало время сделать следующий шаг в Лиге Чемпионов"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что для его команды настало время сделать шаг вперед в Лиге Чемпионов.

В каждом из трех предыдущих сезонов "Сити" неизменно вылетал из Лиги Чемпионов со стадии 1/4 финала, последний раз играя в полуфинале элитного европейского соревнования еще в 2016 году.



Домашняя победа 2:1 над дортмундской "Боруссией" на прошлой неделе оставляет "горожанам" хорошие шансы, наконец, достичь полуфинала, и Гвардиола подстегивает свою команду к этому.



"Настало время сделать следующий шаг, каждый хочет этого. В первую очередь — сами игроки, потому что они расстроились в прошлом году, когда мы не смогли выйти в полуфинал".



"Завтра у нас будет еще одна возможность проявить себя. Нам ничего не достанется просто так — мы сами должны взять и добыть победу".



"Если мы будем хороши и не совершим ошибок, как мы совершили против "Лиона", тогда мы выполним задачу. Время покажет, но я предвкушаю эту поездку в Германию", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.