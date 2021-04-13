Клопп: "История камбэков "Ливерпуля" ничего не гарантирует нам"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что богатый опыт камбэков его клуба не гарантирует еще один такой в противостоянии с "Реалом".

Проиграв на прошлой неделе в Мадриде первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов со счетом 3:1, "Ливерпуль" оказался на грани выбывания из Лиги Чемпионов.



В преддверии ответного матча на "Энфилде" фанаты "красных" вспоминают о том, как два года назад их команда невероятным образом ликвидировала дефицит в три гола против "Барселоны", однако для Клоппа это мало что значит.



"Когда ты проиграл первый матч 3:1, то кажется, что ты уже почти вылетел. Это означает, что тебе особо нечего терять. Поэтому мы попытаемся".



"Тебе не обеспечен камбэк, потому что ты совершал их в прошлом. У тебя лишь будет шанс, если ты сыграешь в очень хороший футбол в настоящем".



"Лучше всего не оказываться в ситуации, когда тебе нужен камбэк. Мы не можем просто воспринимать камбэки как само собой разумеющееся, особенно без фанатов на стадионе".



"Мы должны создать свою собственную атмосферу на этот матч, и мы создадим", — цитирует Клоппа Sky Sports.