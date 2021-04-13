Клопп: "История камбэков "Ливерпуля" ничего не гарантирует нам"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что богатый опыт камбэков его клуба не гарантирует еще один такой в противостоянии с "Реалом".
Проиграв на прошлой неделе в Мадриде первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов со счетом 3:1, "Ливерпуль" оказался на грани выбывания из Лиги Чемпионов.
В преддверии ответного матча на "Энфилде" фанаты "красных" вспоминают о том, как два года назад их команда невероятным образом ликвидировала дефицит в три гола против "Барселоны", однако для Клоппа это мало что значит.
"Когда ты проиграл первый матч 3:1, то кажется, что ты уже почти вылетел. Это означает, что тебе особо нечего терять. Поэтому мы попытаемся".
"Тебе не обеспечен камбэк, потому что ты совершал их в прошлом. У тебя лишь будет шанс, если ты сыграешь в очень хороший футбол в настоящем".
"Лучше всего не оказываться в ситуации, когда тебе нужен камбэк. Мы не можем просто воспринимать камбэки как само собой разумеющееся, особенно без фанатов на стадионе".
"Мы должны создать свою собственную атмосферу на этот матч, и мы создадим", — цитирует Клоппа Sky Sports.
13.04.2021 18:00
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Хуевый настрой, герр Клопп(((
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только рот Клопа может спасти колбасу
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Дядя Юрген - так называли его дети,
Целый день он мог пердеть лёжа на диване,
В нормальные команды его не принимали,
Исходя из сексуальной ориентации,
Не хотел и в другой спорт пойти,
Нет, хотел быть футбольным клоуном,
Красить губы ловко, и у бровки светить е*лом,
Вроде облом, но тут: «Алло, это звонок из ФА,
Примите пи*орка» - «это что, шутка?»,
«Нет, это принц Уильям, он друг Эпштейна,
Я вас прошу», - хорошо, тренер Клопп устроен,
и начал учиться тренировать скаузерских животных,
это же модно,
но как тренировать колбасников лузеров?
им же не поможет никто, тем более нелепый клоун...
Юрген! Юрген!
Вы не тренер!
Юрген! Юрген!
Вы не тренер!
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