Байи собрался на выход из "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи готов отказаться от нового контракта и попроситься на выход грядущим летом.

В июне 2016 Байи стал первым приобретением Жозе Моуриньо в качестве главного тренера "Юнайтед", перебравшись из "Вильярреала" по сделке стоимостью 30 миллионов фунтов.



За прошедшее с тех пор время Эрик так и не стал основным игроком "красных дьяволов", и главная причина этому — травмы, которые регулярно терзают 27-летнего ивуарийца.



В этом сезоне Байи принял участие только в 15 из 50 матчей "Юнайтед" и в первую очередь злится не на себя, а на Оле Гуннара Сульшера, который, как считает Эрик, недостаточно ему доверяет и не дает шанса стать основным партнером Харри Магуайра по центру обороны.



Байи, пропустивший три последних матча "Юнайтед" из-за заражения COVID-19, разочарован настолько, что не собирается продлевать свой истекающий через год контракт и устремлен на выход.



Эрик не готов мириться с ролью запасного, и в данный момент продажа защитника, которым интересуются клубы Испании и Италии, видится наиболее вероятным сценарием, сообщает ESPN.