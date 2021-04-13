Байи собрался на выход из "Юнайтед"

Эрик Байи Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи готов отказаться от нового контракта и попроситься на выход грядущим летом.

В июне 2016 Байи стал первым приобретением Жозе Моуриньо в качестве главного тренера "Юнайтед", перебравшись из "Вильярреала" по сделке стоимостью 30 миллионов фунтов.

За прошедшее с тех пор время Эрик так и не стал основным игроком "красных дьяволов", и главная причина этому — травмы, которые регулярно терзают 27-летнего ивуарийца.

В этом сезоне Байи принял участие только в 15 из 50 матчей "Юнайтед" и в первую очередь злится не на себя, а на Оле Гуннара Сульшера, который, как считает Эрик, недостаточно ему доверяет и не дает шанса стать основным партнером Харри Магуайра по центру обороны.

Байи, пропустивший три последних матча "Юнайтед" из-за заражения COVID-19, разочарован настолько, что не собирается продлевать свой истекающий через год контракт и устремлен на выход.

Эрик не готов мириться с ролью запасного, и в данный момент продажа защитника, которым интересуются клубы Испании и Италии, видится наиболее вероятным сценарием, сообщает ESPN.


Метки Байи, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2021 17:00

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  1. alexomck 13.04.2021 17:33 # alexomck
    тупой стоппер и стекло. при живых линделефе с макваером ему места в основе нет.

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  2. quavo 13.04.2021 17:21 # quavo
    В милан в обмен на романьоли

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  3. el-ray 13.04.2021 17:08 # el-ray
    удачи
    МЮ все равно нужен быстрый защитник и Байи, не смотря на то, что когда в форме-хорош, но в целом, он тупо стекло.

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