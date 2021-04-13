Сын Сульшера заверил, что его кормят
Сын Оле Гуннара Сульшера признался, что "всегда получает еду" от главного тренера "Манчестер Юнайтед".
В минувший уикенд Сульшер повздорил со своим коллегой Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" насчет фола на Соне Хен Мине, из-за чего система VAR отменила гол в ворота "шпор".
Сульшер тогда заявил, что его сын останется голодным, если будет симулировать по примеру Сона, а Моуриньо увидел в этом признак плохого отца.
Теперь свое слово взял 20-летний Ноа Сульшер, который выступает на родине за "Кристиансунн". Старший из двух сыновей Оле Гуннара дал свою оценку поступку южнокорейского нападающего "Тоттенхэма".
"Я всегда получаю еду — могу заверить каждого насчет этого".
"Я от души посмеялся в воскресенье. Я никогда не валяюсь на земле, как Сон. Моуриньо, наверное, хотел отвести внимание от того факта, что они проиграли", — сообщил Сульшер-младший местной газете Tidens Krav.
13.04.2021 16:00
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