Невилл опасается, что "Лестер" не удержится в топ-4

Брендан Роджерс Эксперт Sky Sports Гари Невилл опасается, что "Лестер" не удержится в топ-4 Премьер-Лиги к финишу сезона.

Потерпев два поражения подряд, "Лестер" пока остается на третьей позиции в Премьер-Лиге, однако от прежнего преимущества "лис" над преследователями не осталось и следа.

В четырех очках позади "Лестера" находятся сразу три команды, и Невиллу кажется, что "лисы" могут дрогнуть, особенно в свете возникших у них проблем дисциплинарного характера.

"Я переживаю за "Лестер". Думаю, в следующие несколько недель им может быть очень тяжело. Против "Вест Хэма" у них возникла эта проблема с тремя игроками, что может оказать свое влияние на данной стадии сезона".

"Наблюдая за этим, другие клубы лишь подкрадываются к ним. "Челси" в ожидании, "Ливерпуль" в ожидании. "Лестеру" придется очень постараться. Надеюсь, они справятся, потому что это подкрепило бы ту работу, которую Брендан Роджерс проделал в "Лестере" за последние два года, но сейчас они выглядят так, словно могут снова провалить концовку сезона".

"Их шатает. Даже "Вест Хэм" выглядит сильнее в данный момент", — сообщил Невилл в своем подкасте.


Метки Лестер, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2021 15:00

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  1. liverpool888 13.04.2021 15:09 # liverpool888
    Кстати, а если МЮ возьмёт ЛЕ и останется в топ - 4, то кому отдаётся путевка в ЛЧ? Финалисту или 5ой команде в АПЛ?
    Вроде было какое-то обновление. Кто помнит?

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