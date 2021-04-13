Эксперт Sky Sports Гари Невилл опасается, что "Лестер" не удержится в топ-4 Премьер-Лиги к финишу сезона.

Потерпев два поражения подряд, "Лестер" пока остается на третьей позиции в Премьер-Лиге, однако от прежнего преимущества "лис" над преследователями не осталось и следа.



В четырех очках позади "Лестера" находятся сразу три команды, и Невиллу кажется, что "лисы" могут дрогнуть, особенно в свете возникших у них проблем дисциплинарного характера.



"Я переживаю за "Лестер". Думаю, в следующие несколько недель им может быть очень тяжело. Против "Вест Хэма" у них возникла эта проблема с тремя игроками, что может оказать свое влияние на данной стадии сезона".



"Наблюдая за этим, другие клубы лишь подкрадываются к ним. "Челси" в ожидании, "Ливерпуль" в ожидании. "Лестеру" придется очень постараться. Надеюсь, они справятся, потому что это подкрепило бы ту работу, которую Брендан Роджерс проделал в "Лестере" за последние два года, но сейчас они выглядят так, словно могут снова провалить концовку сезона".



"Их шатает. Даже "Вест Хэм" выглядит сильнее в данный момент", — сообщил Невилл в своем подкасте.